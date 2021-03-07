Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tam adı Nihat Alptuğ Altınkaya olan Nihat Altınkaya, büyük dizi ve film projelerinde yeer almasının yanı sıra foto modellik ve mankenlik sektöründe de tanınmaktadır. 2021 senesinde Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında birinci olan Nihat Altınkaya, aynı zamanda sporla da çok ilgilenmektedir.

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

28 Eylül 1979 doğumlu Nihat Alptuğ Altınkaya, manken, foto model ve oyuncudur. Bir dönem profesyonel sporculuk kariyeri de bulunan ünlü oyuncu, 2012 senesinde çok konuşulan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının birincisi olmuştur.

1979 yılında Karabük'te dünyaya gelen oyuncu, Rizeli bir ailenin ortanca çocuğudur. İlk öğretim ve lise eğitimlerini Karabük'te tamamlayan Nihat Altınkaya'nın annesi banka memuresi, babası ise demir çelik işiyle ilgilenen bir serbest meslek çalışanıdır.

Nihat Altınkaya, lisede ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde 2 sene profesyonel olarak voleybol oynamıştır. 17 yaşında sakatlığı nedeniyle voleybolu bırakan oyuncu, bu olaydan sonra Ayvalık'ta güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.