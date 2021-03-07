MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

07.03.2021 14:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Manken, oyuncu ve foto model olan Nihat Altınkaya 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük'te doğmuştur. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde yer alan ünlü oyuncu, dizi sektörüne dönemin çok konuşulan yapımlarından Binbir Gece ile giriş yapmıştır.

Tam adı Nihat Alptuğ Altınkaya olan Nihat Altınkaya, büyük dizi ve film projelerinde yeer almasının yanı sıra foto modellik ve mankenlik sektöründe de tanınmaktadır. 2021 senesinde Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında birinci olan Nihat Altınkaya, aynı zamanda sporla da çok ilgilenmektedir.

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

28 Eylül 1979 doğumlu Nihat Alptuğ Altınkaya, manken, foto model ve oyuncudur. Bir dönem profesyonel sporculuk kariyeri de bulunan ünlü oyuncu, 2012 senesinde çok konuşulan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının birincisi olmuştur.

1979 yılında Karabük'te dünyaya gelen oyuncu, Rizeli bir ailenin ortanca çocuğudur. İlk öğretim ve lise eğitimlerini Karabük'te tamamlayan Nihat Altınkaya'nın annesi banka memuresi, babası ise demir çelik işiyle ilgilenen bir serbest meslek çalışanıdır.

Nihat Altınkaya, lisede ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde 2 sene profesyonel olarak voleybol oynamıştır. 17 yaşında sakatlığı nedeniyle voleybolu bırakan oyuncu, bu olaydan sonra Ayvalık'ta güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Daha sonra İstanbul'a gelen Nihat Altınkaya, burada Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer almış ve yolda yürürken bir ajans çalışanı tarafından keşfedilmiştir. Keşfedilmesinin ardından önce modellik ve foto modellik daha sonra ise oyunculuk yapmaya başlamıştır.

İstanbul'da yaşayan ünlü oyuncu evli ve iki kız çocuk babasıdır.

TEŞKİLAT HULKİ KİMDİR?

Nihat Altınkaya tarafından canlandırılan Hulki karakteri oldukça hırslı bir yapıya sahiptir ve inanılmaz hiperaktiftir. Yerinde duramayan bu karakter silahlara olan merakıyla tanınmaktadır. Silahlara olan merakının yanında yakın dövüş ve ileri sürüş teknikleri konusundaki uzmanlığıyla da bilinmektedir.

NİHAT ALTINKAYA FİLMOGRAFİ

2019 – Elimi Bırakma (TV Dizisi)

2017 – Söz (Yarbay Erdem) (TV Dizisi)

2016 – Yüksek Sosyete (Levent) (TV Dizisi)

2015 – Kara Ekmek (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (TV Dizisi)

2013 – Karadayı (Sinan Koca) (TV Dizisi)

2010 – En Mutlu Olduğum Yer (Kemal) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Unutulmaz (Aras) (TV Dizisi)

2009 – Turquaze (Ediz) (Sinema Filmi)

2009 – Kahramanlar (Mete) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Üçgen (Tarık) (TV Filmi)

2009 – Yaprak Dökümü 4. Sezon (Levent Tuncel ) (TV Dizisi)

2008 – Dudaktan Kalbe (Umut Altuğ) (TV Dizisi)

2008 – Kırmızı Işık (TV Dizisi)

2007 – Menekşe ile Halil (Semih) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Ajan) (TV Dizisi)

2006 – Binbir Gece (TV Dizisi)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra... Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra...
Ayşegül Çınar kimdir, nerelidir? Ayşegül Çınar kimdir, nerelidir?
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Nihat Altınkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Dehşet anları: Tartıştığı adamı 12. kattan aşağı attı

Dehşet anları: Tartıştığı adamı 12. kattan aşağı attı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Sadakatsiz'e damga vuran final! "Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik"

Sadakatsiz'e damga vuran final! "Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik"

Diğer Haberler

Teşkilat dizisi gerçek olayları mı anlatıyor? MİT dizisinin karakterleri gerçek hayatta kimi oynuyor?

Teşkilat dizisi gerçek olayları mı anlatıyor?

Survivor Poyraz neden yok? Yiğit Poyraz diskalifiye mi oldu?

Yarışmalarda yoktu! Üzücü haber geldi

Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi! İşte sağlık durumu

Usta oyuncu kalp krizi geçirdi

Serdar Yeğin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Serdar Yeğin kimdir?

Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinde yangın!

Evde yangın çıktı! İlk müdahale Yılmaz'dan...

Ceren Hindistan'dan fakir sevgili yanıtı! Tepki çekti

Cesur pozlardan sonra bomba yorum! Tepki çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.