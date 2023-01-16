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Nihat Doğan baba oldu! Çocuğuna verdiği isim dikkat çekmişti

16.01.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihat Doğan, İranlı eşi Arezoo Doğan ile eylül ayında evlenmişti. Doğan çiftinin çocukları Badıkan dünyaya geldi. Doğan'ın çocuğuna verdiği ismi dikkat çekmişti.

Nihat Doğan baba oldu! Çocuğuna verdiği isim dikkat çekmişti

Nihat Doğan’ın oğlu Badıkan dünyaya geldi. Doğan, baba olmasını “Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak’ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin…

Badıkan, Farsça’da ‘Rüzgârdan gelen’ anlamına sahip.

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Nihat Doğan ile Arezoo Doğan, eylülde evlenmişti. Doğan, evliliği hakkında şu açıklamayı yapmıştı; “Dini nikâhımız yapılmıştı, düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık.”

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