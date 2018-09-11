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Nihat Doğan Beyaz TV Söylemezsem Olmaz'dan kovuldu mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.09.2018 19:53 | Son Güncelleme

Önceki gün 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu evde alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınan Nihat Doğan'a bir şok daha! Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında yer alan Nihat Doğan'ın işine son verildiği iddia edildi.

Nihat Doğan Beyaz TV Söylemezsem Olmaz'dan kovuldu mu?

11-16 yaşındaki kız çocuklarını evde alıkoyma iddiasından sonra Beyaz TV yönetiminin, sabahları magazin programında yorumculuk yapan Nihat Doğan'ın işine son verdiği iddia edildi.

Türkücü Nihat Doğan, 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla önceki gün gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Nihat Doğan ise gözaltı olayı olmadığını sadece ifadeye çağrıldığını söylemişti. Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, Beyaz TV yönetiminin Nihat Doğan'ın "Söylemezsem Olmaz" programındaki görevine son verdiği iddia edildi.

Doğan, hafta içi her sabah Beyaz TV'den canlı olarak yayınlanan programda Ece Erken ve Bircan Bali ile birlikte yorumculuk yapıyordu.

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'NİHAT DOĞAN ÇOK ÖNEMLİ BİR SİMGEDİR'
Beyaz TV'de yayımlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında iki kız çocuğunu alıkoyduğuna dair iddialara yanıt veren Doğan ise, “15 Temmuz'da milletin yanında durduğumuz için Nihat Doğan çok önemli bir simgedir. Yıllarca saldırılmasının en büyük nedenlerinden biri de budur. Nihat Doğan'ı yok ederseler, diğer direniş hatlarını yok etmek kolaydır.” ifadelerini kullandı.

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Nihat Doğan söylemezsem olmaz Beyaz TV

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