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Nihat Doğan'dan Alişan tepkisi: 'İlk Covid aşısı Sayın Bakan'a vurulduysa...'

15.01.2021 08:07 | Son Güncelleme:
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Nihat Doğan'dan Alişan tepkisi: 'İlk Covid aşısı Sayın Bakan'a vurulduysa...'

Alişan ve Çağla Şıkel'in aşı gönüllüsü olması hâlâ gündemde... Nihat Doğan ünlü isimlerle ilgili tepkisini gösterdi.

Alişan ve Çağla Şıkel Sinovac aşısının Türkiye’deki üçüncü faz çalışmaları gönüllü grubundalardı. Ancak iki ünlü isim sosyal medyada yanlış anlaşıldıkları için eleştirilerin odağı oldu.

Alişan’ın ve Şıkel’in olduğu aşının plasebo mu gerçek aşı mı olduğu bilinmezken Alişan'ın canlı yayında aşı olması büyük tepki çekti. Tepki gösterenler arasında Nihat Doğan da vardı. Nihat Doğan yaptığı paylaşımda
"İlk Covid aşısı Sayın Bakan'a vurulduysa, Alişan, Çağla ve Demet’e vurulan aşı ne aşısıydı?" sorusunu sordu.

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Çoğu takipçi aşının koronavirüs aşısı olup olmadığının bilinmediğini Doğan'a söyledi.


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