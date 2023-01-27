MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihat Doğan'dan eski dostuna sert sözler! "Alişan'ı eskiden yedirmezdim..."

Nihat Doğan'dan eski dostuna sert sözler! "Alişan'ı eskiden yedirmezdim..."

27.01.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü Nihat Doğan eski dostunu eleştirdi. "Ablam vefat ettiğinde gelmedi. Arayarak konum istedi ama herkes geldi o gelmedi. O zaman çok kalbin kırılmıştı" diyen Doğan "Alişan'ı eskiden yedirmezdim..." ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan'dan eski dostuna sert sözler! "Alişan'ı eskiden yedirmezdim..."

Baba olan türkücü Nihat Doğan, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'le ilgili konuşan Doğan, eski dostu Alişan'ı ise eleştirdi.

"ALİŞAN'IN HER ŞEYİNE GİTTİM AMA..."

Alişan'a kırgın olduğunu söyleyen Nihat Doğan, canlı yayında vefasızlıklardan yakınarak şunları söyledi:

"Alişan'ı eskiden kimseye yedirmezdim. Ona büyük kırgınım. Allah evlatlarına bağışlasın, evliliğini daim etsin. Alişan'la tam anlamda bir uyuşmamız olmamıştı. Benim kimseye bir kıskançlığım yok. Alişan'a ne oldu diye sormak lazım. Asker oldu, askerliğine gittim. 1-2 kere aramız kötüyken de gittim o bile şaşırdı. Döndükten sonra yaptığı programa, nişanına, düğününe, çocuğuna her şeyine gittim. Hep giden biz olduk. Ablam vefat ettiğinde gelmedi. Arayarak konum istedi ama herkes geldi o gelmedi. O zaman çok kalbin kırılmıştı. Annem de 'sen onun her şeyine gittin, o niye gelmedi' demişti."

nihat-dogan-canli-yayinda-alisan-a-sitem-etti-15587911_2948_m

"İnsanlar bir güç zehirlenmesine giriyor" diyen Nihat Doğan Alişan'ın acısında dair de konuştu:

"Bu saatten sonra arasa da bir şey olmaz gönül ve kalp kırıldı. Allah Selçuk'a uzun ömürler verseydi. O, Alişan'dan daha iyi ve merhametliydi. Yürüyen bir melekti. O benim kardeşimin cenazesine gelmediği için ben de gidemedim. Selçuk hastayken ona çok dua etmiştim. Annem çok kırılmıştı."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'da beddualar havada uçuştu! 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor' diyen kadından olay sözler: "Kan dökülmeden gitsin"Müge Anlı'da beddualar havada uçuştu! 'Kızımın erkek seçiminde IQ’su düşüyor' diyen kadından olay sözler: "Kan dökülmeden gitsin"
Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti!Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti!
Tutkulu öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu!Tutkulu öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Alişan Özcan Deniz ele söyledi istedi çocuğun

En Çok Okunan Haberler

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...

Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Kadro kapsamı genişliyor!

Kadro kapsamı genişliyor!

F.Bahçe bin pişman! Min-Jae'nin yeni değeri...

F.Bahçe bin pişman! Min-Jae'nin yeni değeri...

75 yaşındaki adam cinsel güç artırıcı alıp karısını...

75 yaşındaki adam cinsel güç artırıcı alıp karısını...

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.