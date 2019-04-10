Nihat Doğan'dan İsrail'de konser veren Aslı Enver ve Özcan Deniz'e hakaret

Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşan dizilerden birisi de İstanbullu Gelin oldu. İsrail'de de büyük bir beğeni ile izlenen dizinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver, bu yoğun ilginin ardından geçtiğimiz hafta başkent Tel Aviv'de konser vermişti.
300 dolardan satılan biletler günler öncesinden biterken konsere 11 bin kişi katılmıştı. Ancak konserden önce "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi, Deniz'den İsrail'deki konserini iptal etmesini istemişti. Konserini iptal etmeyen Özcan Deniz, en ağır tepkiyi önceki gün Nihat Doğan'dan yedi.
"EMPERYALİZMİN İ.İ OLMALARI..."
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Nihat Doğan, "İstanbul ve Ankara’da konser vermeyeceğim diye k..larından laf uydurup şahsımı linç eden kansızların, Gazzeyi bombalayan masum müslümanları katleden terör devleti İsrail’de konser veren Özcan Deniz ve Aslı Enver’e tek kelime etmemelerinin sebebi emperyalizmin i.i olmalarıdır." şeklinde tepki gösterdi.
Geçtiğimiz aylarda adı, 11 ve 16 yaşındaki iki kız kardeşi evinde iki saat boyunca alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat Doğan, İsrail açıklamasıyla kimileri tarafından samimi bulunmadı.
Öte yandan düzenlenen etkinlikte Özcan Deniz 1 milyon dolar, Aslı Enver ise 350 bin dolar kazandı. 6 Nisan gecesi yapılan İsrail konserinin biletleri, 720 - 1440 TL arasında satışa sunulmuştu.
Konser sırasında Deniz'in İstanbullu Gelin dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Aslı Enver de sahneye çıkarak hayranlarını selamlamıştı.
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