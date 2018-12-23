Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Papağana işkence yaptığı gerekçesiyle akıl hastanesinde tedavi altına alınan Murat Özdemir'in 9 Aralık'ta yaptığı canlı yayında Acun Ilıcalı'yı tehdit ettiği haberini gören şarkıcı Nihat Doğan çileden çıktı.

Geçtiğimiz günlerde papağan işkence ettiği anları kameraya alarak sosyal medyada paylaşan Murat Özdemir, gözaltına alınıp serbest kaldıktan sonra akıl hastanesine sevk edildi.

Özdemir'in ay başında attığı canlı yayında Acun Ilıcalı'yı tehdit ettiği anlar sosyal medyada olay oldu.

"ACUN AKLIN VARSA BENİ İÇERİDEN ÇIKARMA"

Şu an Bakırköy'de tedavi gören Murat Özdemir'in 9 Aralık'ta yaptığı canlı yayın ve Acun Ilıcalı ile ilgili söylediği sözler sosyal medya olay oldu.

Acun Ilıcalı'yı tehdit ettiği görülen Özdemir'in "Aklın varsa içeride öldür beni, dışarıya çıkartma" dediği de görülüyor.

Bu videoyu gören şarkıcı Nihat Doğan, Twitter hesabında yayınladığı mesajda "Acun Ilıcalı izin versin bu yav.... onun kapısına köpek diye bağlayayım." ifadelerini kullandı.





