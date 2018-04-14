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Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2018 13:21 | Son Güncelleme

Nihat Doğan, sosyal medyadan "Namaz kılıyorsan Survivor'a niye gittin?" diyen takipçisine sert çıktı. Doğan "Oraya gidince kafir mi oluyorsun? Survivor'da namaz kılınmadığını kim söyledi? dedi.

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Ünlü türkücü Nihat Doğan, sosyal medya hesabından "Namaz kılıyorsan Survivor'a niye gittin?" diyen takipçisine patladı.

'KAŞAR' POLEMİĞİ İLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYORDU

Son dönemlerde sunucu Seda Akgül ile yaşadığı 'Kaşar' polemiği ile gündeme gelen Nihat Doğan, bu kez "Namaz kılıyorsan Survivor'a niye gittin?" diyen takipçisine verdiği cevapla çok konuşulacağa benziyor.

"SURVİVOR'DA NAMAZ KILINMADIĞINI KİM SÖYLEDİ?"

Haberler.com'da yer alan habere göre; Yarışmadan döndükten sonra yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren ünlü türkücü, kendisi için yapılan bu yoruma oldukça sinirlendi. Soruyu soran kişiyi "Cahil" olarak nitelendiren Doğan, "Survivor'a gidince kafir mi oluyorsun ahmak? Ayrıca Survivor'da namaz kılınmadığını kim söyledi? Öyle bir yasak olduğunu nereden duydun? Ey Allah'ın cahili, fikri olup bilgisi olmayan ahmak" ifadelerini kullandı.

İşte Nihat Doğan'ın o paylaşımı;

nihat doğan

nihat doğan

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Survivor

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu kadar egosu olan biri namaz kilsa ne olur kilmasa ne olur.yaradan sekle degil beyne vicdana bakar
Ya bu malı takip edenlerin beyninden şüphe ederim.kara cahil,sen kilsan ne olur kılmayan ne kur.
vayya nihata bak koyunları var demekki onlarla anca anlaşıyor iyimiş
Kendisi oxford mezunu olduğu için milleti cahillikle ahmaklıkla çok rahat aşağılıyabiliyor ! Adam bimediği için sormuş adam gibi cevap versene bre zındık
değilmi nihat ya izzetle otellerde sex partilerinde kilise haçımı çıkarıyordunuz?
nihat efendi musluman degilki muslumanligin hicbir geregini yerine getirmiyorki yalan riya kul hakki hepsi bunda
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