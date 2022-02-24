Nihat Doğan "HDP bence mazlum bir partidir" dedi! Tepki çekti

Nihat Doğan TVNET'teki Sert Sorular programına konuk oldu. "HDP'yi daha önce çok sert bir dille eleştiriyor ve PKK ile yan yana konumlandırıyordunuz. Ne değişti?" sorusunu yanıtlayan Nihat Doğan, HDP'nin mazlum bir parti olduğunu belirterek HDP'li siyasi liderlerin de rehin alındığını söyledi.

"Hiç kimse değişmedi de ben mi değiştim?" diyen Nihat Doğan açıklamasının devamında şunları söyledi: "Siyasetin kendisi değişti. Bugünün HDP'si bence mazlum bir partidir. Kürtlerin partisidir. Benim kendi fikrim bu, bugün böyle bakıyorum. Bugün bunları mazlum görüyorum. Siyasi liderleri rehin alınmış. Selahattin Demirtaş'tan tutun da bir sürü milletvekili, belediye başkanları var rehin alınan. Tüm belediyelere kayyum atanmış."

Nihat Doğan bu açıklamasından sonra Twitter'ın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Nihat Doğan'a pek çok tepki mesajı yağdı.



