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  4. Nihat Doğan "HDP bence mazlum bir partidir" dedi! Tepki çekti

Nihat Doğan "HDP bence mazlum bir partidir" dedi! Tepki çekti

24.02.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sert Sorular programına katılan Nihat Doğan açıklamalarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Nihat Doğan "HDP bence mazlum bir partidir" diyerek hem destek hem de tepki aldı. Doğan "Selahattin Demirtaş'tan tutun da bir sürü milletvekili, belediye başkanları var rehin alınan. Tüm belediyelere kayyum atanmış" yorumunda bulundu.

Nihat Doğan "HDP bence mazlum bir partidir" dedi! Tepki çekti

Nihat Doğan TVNET'teki Sert Sorular programına konuk oldu. "HDP'yi daha önce çok sert bir dille eleştiriyor ve PKK ile yan yana konumlandırıyordunuz. Ne değişti?" sorusunu yanıtlayan Nihat Doğan, HDP'nin mazlum bir parti olduğunu belirterek HDP'li siyasi liderlerin de rehin alındığını söyledi.

"Hiç kimse değişmedi de ben mi değiştim?" diyen Nihat Doğan açıklamasının devamında şunları söyledi: "Siyasetin kendisi değişti. Bugünün HDP'si bence mazlum bir partidir. Kürtlerin partisidir. Benim kendi fikrim bu, bugün böyle bakıyorum. Bugün bunları mazlum görüyorum. Siyasi liderleri rehin alınmış. Selahattin Demirtaş'tan tutun da bir sürü milletvekili, belediye başkanları var rehin alınan. Tüm belediyelere kayyum atanmış."

Nihat Doğan bu açıklamasından sonra Twitter'ın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Nihat Doğan'a pek çok tepki mesajı yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan HDP Halkların Demokratik Partisi
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Nihat Doğan kim ki, boş boş konuşuyor,
Nihat sen hayırdır ??????
e Nihat Doğan işte

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