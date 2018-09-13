Nihat Doğan'ı eleştiren Ciciş Esra kadınlardan tepki gördü

Yaptıkları her davranış ve fotoğrafları olay olan Ciciş kardeleşlerden Esra Ersoy, 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla ifade veren türkücü Nihat Doğan'a Instagram hesabından ateş püskürdü. Doğan'ı eleştirirken "Yakında TV'de karı gibi dedikodu yaparız" diyen Ersoy, kadın takipçilerinin hedefi oldu.
NİHAT DOĞAN'I ELEŞTİRİRKEN HEDEF OLDU
Nihat Doğan, 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu evinde alıkoyduğu iddia edildi. Gözaltına alınarak ifade veren Doğan, sunuculuk yaptığı programdan da dava sürecinde ayrı kalacağını açıkladı. Doğan'ın haberlerine bir çok ünlü isim tepki gösterirken bir tepki de Ciciş Esra Ersoy'dan geldi. Ersoy, Doğan'ı eleştirirken "Karı gibi dedikodu yapar" deyince kadın takipçilerinin hedefi oldu.
"BÖYLELERİ DEĞİL TELEVİZYONA SOKAĞA ÇIKMAMALI"
Nihat Doğan hakkında çıkan gazete manşetlerinin fotoğrafını paylaşan Esra Ersoy, şunları söyledi: Bir kez daha bu adamı TV'de karı gibi dedikodu yaparken görürsek yazıklar olsun! Böyleleri değil TV'ye sokağa çıkmamalı! Sürekli kovuluyor zaten ve sözde kendi istifa ediyor sözde birileri sürekli ona tuzak kuruyor. İsrail'in bile kendine tuzak kurduğunu söyleyen birinin lafına ne kadar inanılır!"
"SÖYLENECEK ÇOK SÖZ VAR BÖYLELERİ İÇİN"
Alıkoyma iddialarının ardından basında çıkan haberler için "Tetikçilik yapan kalemşörleri ağlatmazsam adam değilim" diyen Doğan için, "Şimdi bazı medya kuruluşlarını suçlayıp, karşı tarafı da artık nasıl ikna ettiyse (?) şikayetinden vazgeçtirip sonra insan içine çıkacak. Medya kuruluşlarını değil de karşı tarafı suçla madem onlar yanlış anlayıp şikayetçi olduysa! Medya kuruluşları yaptığın neyse onu yazıp çizip söylüyor ki daha bilinmeyenler söylenemeyenler bile var! Daha söylenecek çok söz var böyleleri için de kendimi zor tutuyorum!
"ÖZGECAN'IN KATİLİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSAM NİHAT İÇİNDE ONU DÜŞÜNÜYORUM"
En son ilkokul çağında iki kıza yaptıklarından sonra neredeyse Özgecan'ın katili hakkında ne düşünüyorsam bu adam içinde aynılarını düşünmeye başladım. Sürekli bir kademe ilerliyor yaptıkları konusunda. Dikkat edilmeli bu adama! Dur Esra sus dedim ama dayanamadım paylaştım düşüncelerimi sizlerle! Şimdi sorarım kendime; "Profilinde böyle bir pisliğin ne işi var" diye!"
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