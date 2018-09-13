Nihat Doğan'ı eleştiren Ciciş Esra kadınlardan tepki gördü

Yaptıkları her davranış ve fotoğrafları olay olan Ciciş kardeleşlerden Esra Ersoy, 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla ifade veren türkücü Nihat Doğan'a Instagram hesabından ateş püskürdü. Doğan'ı eleştirirken "Yakında TV'de karı gibi dedikodu yaparız" diyen Ersoy, kadın takipçilerinin hedefi oldu.

NİHAT DOĞAN'I ELEŞTİRİRKEN HEDEF OLDU

Nihat Doğan, 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu evinde alıkoyduğu iddia edildi. Gözaltına alınarak ifade veren Doğan, sunuculuk yaptığı programdan da dava sürecinde ayrı kalacağını açıkladı. Doğan'ın haberlerine bir çok ünlü isim tepki gösterirken bir tepki de Ciciş Esra Ersoy'dan geldi. Ersoy, Doğan'ı eleştirirken "Karı gibi dedikodu yapar" deyince kadın takipçilerinin hedefi oldu.

"BÖYLELERİ DEĞİL TELEVİZYONA SOKAĞA ÇIKMAMALI"

Nihat Doğan hakkında çıkan gazete manşetlerinin fotoğrafını paylaşan Esra Ersoy, şunları söyledi: Bir kez daha bu adamı TV'de karı gibi dedikodu yaparken görürsek yazıklar olsun! Böyleleri değil TV'ye sokağa çıkmamalı! Sürekli kovuluyor zaten ve sözde kendi istifa ediyor sözde birileri sürekli ona tuzak kuruyor. İsrail'in bile kendine tuzak kurduğunu söyleyen birinin lafına ne kadar inanılır!"