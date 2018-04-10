MAGAZİN

Nihat Doğan'ı yıkan ölüm

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2018 20:48 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü Nihat Doğan 'sırdaşım, ağabeyim' dediği yakın dostu Cengiz Ateş'i kaybetti. Doğan, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

Nihat Doğan'ı yıkan ölüm

Ünlü türkücü Nihat Doğan'ın can dostu "sırdaşım, ağabeyim" diye tanıttığı Cengiz Ateş hayatını kaybetti. Instagram hesabından Cengiz Ateş'le yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaşan Doğan, paylaşımına eklediği notla acısını takipçileriyle paylaştı.

"BABA YARIM CENGİZ ATEŞ'İ KAYBETTİM"
İşte Doğan'ın paylaşımına eklediği not:

20 yıllık can dostum kolum kanadım sırdaşım abim, bana hayatı öğreten öğretmenin baba yarım Cengiz Ateş' i kaybettim. Rabbim mekanını cennet etsin günahlarını taksiratını affeylesin... Allah rızası için El Fatiha.. Dualarınızı esirgemeyin lütfen... İnnalillahi ve inna ileyhi raciun!

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan cengiz ateş

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