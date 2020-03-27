Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı! 'Buyur sen git!'

Tüm dünya sert önlemler alarak koronavirüsle mücadele etmeye çalışırken; Nihat Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı akılalmaz çağrı ile şoke etti. İbadethanelerin bile virüsle mücadele kapsamında yer yer kapatıldığı bir dönemde Doğan, Kabe’nin yeniden tavafa açılmasını istedi ve bir çağrıda bulundu.

Doğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ey efendiler, Kabe neden yalnız! Neden öksüz! Tavaf neden durur ve buna bir müslüman neden ses çıkarmaz anlamış değilim. Corona virüsü olmayan temiz 50-100 insan da mı bulamadılar tavaf yapacak? Yoksa virüsten ölümden korktuğumuz kadar Allah'tan mı korkmuyoruz?”

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle Mart ayının ilk günlerinde Kabe’deki tavaf ve sa’y alanlarının kapatılacağını, Mescid-i Haram’da sadece namaz kılınacağını duyurmuştu.

PAYLAŞIMINA ÇOK SAYIDA TEPKİ GELDİ

Nihat Doğan’ın yaptığı bu paylaşım sonrasında çok sayıda eleştirel yorum geldi. İşte onlardan bazıları:

“Abi buyur sen git...”

“Nihat Bey neden bağırıyorsunuz? Müslüman Allah’tan korkmamalı onu sevmeli ama virüsten korkmalı ve evde oturmalı çünkü virüs öldürür Allah yaşatır.”

“Canı konuşulmak istiyor, yoksa gayet net biliyor söylediğinin çok saçma olduğunu...”

“Sadece gündem olmak için yapıyor. Buyur git Kabe’nin yanından çağrı yap, samimi olduğuna inanalım.”

