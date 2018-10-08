MAGAZİN

Nihat Doğan'ın yeni projesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

İki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla ifade vermeye çağrılan Nihat Doğan gelen tepkiler üzerine magazin programı sunuculuğunu bıraktığını iddia etmişti! Doğan'ın yeni projesi belli oldu.

Nihat Doğan'ın yeni projesi

Geçtiğimiz ay 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiası üzerine emniyete çağrılan ve daha sonra kızların babasının şikayetini geri çekmesi üzerine hakkındaki soruşturma sona eren Nihat Doğan, “Bir daha magazin programı yapmayacağım” demişti.

‘DAHA YENİ BAŞLIYOR’

Doğan’ın yeni işi belli oldu. Instagram hesabından “Tırtılın yolun sonu dediğine Allah kelebek demiş… Nihat Doğan sineması daha yeni başlıyor. Hazırlıklara başladık. Rabbim mahcup etmesin” notuyla bir fotoğraf paylaştı ve bir filme başladığını açıkladı.

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Nihat Doğan Nihat Doğan sinema

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