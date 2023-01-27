Nihat Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Oğlu Badıkhan ile gündemden düşmeyen Seda Sayan'ın eski aşkı Nihat Doğan 2. Sayfa'da!

Nihat Doğan, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. Yakın zamanda baba olan ünlü şarkıcı Nihat Doğan yaşadığı mutluluğu dile getirdi. İşte bir döenm Seda Sayan ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın hayatı ve biyografisi...

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan, 5 Mayıs 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Nihat Doğan, liseyi Avcılar'da bitirdi. Ardından Almanya'da bir yıl kaldı ancak Türkiye'ye geri dönme kararı aldı. Müzik kariyerine, Erol Köse yardımıyla başlayan Doğan, 1994 yılında "Kırdın Kalbimi" adlı albümü ile piyasalara giriş yaptı. Bir dönem Ak Parti İstanbul Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcılığı ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu olarak görev yapan sanatçı, 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor programında adından söz ettirmeyi başardı. Müzik yaşamı boyunca 6 farklı stüdyo albümü çıkaran sanatçı, en çok katıldığı TV programlarında söylediği sözlerle gündeme geldi.

SEDA SAYAN'IN ESKİ AŞKI NİHAT DOĞAN VE İRANLI EŞİNİN BEBEK MUTLULUĞU

Nihat Doğan ve Arzu Doğan 2022'nin eylül ayında evlenmişti.

Nihat Doğan ile Arzu Doğan, 13 Ocak 2023'te Badıkan adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı.





