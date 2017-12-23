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Nihat Doğan'ı çıldırtan Fatih Portakal mesajı: Yobaz, gerici, ahmak...

DİZİ HABERLERİ | 23.12.2017 10:54 | Son Güncelleme 16 saat önce

Fatih Portakal'ın ölümle tehdit edilmesini eleştiren Nihat Doğan, izleyiciden gelen "Fatih Portakal'ı koruyan Nihat" mesajıyla çıldırdı: Yobaz, gerici, ahmak, cahil.

Nihat Doğan'ı çıldırtan Fatih Portakal mesajı: Yobaz, gerici, ahmak...

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' yorumcularından Nihat Doğan, kendisine gelen bir mesaja çok sert tepki gösterdi.

"ESKİ ÜZÜLÜYORDUM, ŞİMDİ SEVİNİYORUM"

Nihat Doğan'a canlı yayın sırasında "Fatih Portakal'ı koruyan Nihat, eskiden gideceğine üzülüyordum şimdi çok seviniyorum" şeklinde bir mesaj geldi.

"SENİN GİBİ BİR CAHİLİN..."

Mesajı izleyicilerle paylaşan Nihat Doğan, "Ben de senin gibi gideceğime üzülüyordum. Ama senin gibi bir cahilin şu mesajından sonra gideceğime seviniyorum kardeşim" karşılığını verdi.

"YOBAZ, GERİCİ, AHMAK!"

Nihat Doğan, "Ölümle tehdit edilen kim olursa olsun onun yanında sizin gibi ölümü, tehdit edilmeyi, suikastı, katliamı meşrulaştıran yobaz, gerici, ahmak, cahil zihniyetin de hayatım boyunca karşısında olacağım" İfadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
fatih portakal her zaman gerçekleri söyler nihat doğan gibi 100 tane yapar
adamsın nıhat bunlar cakal çakal
Nihat doğan ilk defa doğru konuşmuş
helal olsun sana Nihat, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Sen kendine yakışanı yapmışsın, tebrikler
Nihat Doğan"ın adam olmadığı, Fatih Portakal'ın aynı kategoride ve dediğinin bir önemi olmadigi2 gerçeği.
Bu portakal kim ya?kendini bulunmaz hint kumaşı zannediyor..medyatik olmak için kendini garip şekillere sokuyor..
memlekette adam kalmamış. nihata kalmış meydan. dinde nihat, siyasette nihat, sporda nihat ekonomide magazinde nihat. igreniyorum. adam yerine koyanları
Ağzına sağlık sayın Portakal.Hak edene haddini bildireceksin.
vay be nihat soğan hayatında ilk defa doğru bi laf etti....
O ne yobaz,ne gerici,nede ahmak..Sadece özürlü, beyni gelişememiş beş yaşında takılmış kalmış,özürlü ve zavallıdır sadece...Kızmayalım acıyalım....
bu nihat denilen dangalak ne yapmiya calisiyor sen kimsin lan geyik
ilk defa doğru ki konuşmuş küfürbaz bebe Nihat
Doğruya doğru.
cok boş bi adam bi nihat ya
Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterirmiş. Olayın özeti bu :(
nihat ne kadar özelliği varsa sıralamış.
bu şaklabanın ne özelliği varda görüşü haber oluyor adam bildiğin medya maymunu gündemde kalmak için her olaya maydanoz oluyor.
erkek
Beklenmeyecek hareket Nihat’tan ilginç.
nası iştir bu bu adam önüne geleni yargılıyor hesap soruyor biz neden rahat rahat yargılayamıyoruz bu ülkenin kanunu var yasası var. nasıl iştir bu anlayamadım
Dogru tarafsiz haberin adresi Fatih Portakal.
Yalama olduğundan her yöne dönebilen bir nihat
şu medyada nihat doğanı adam yer,ne koyular ya helal ol sun aslında mahonun teki o yaa.
mutsen sen kimsinki doğruyu söyleyen nihat doğana laf sokuyon sen aynada bir kendine bakta 15 senedir ben neyapmışım diye hesap ver
neyse evde ve işyerimde cezaya kaldığım günlerde nihatı dinleme eziyeti alıyordum.yılbaşında o programı bırakıyormuş.ben de rahatlıyacağım.
kes sesini nihat beş kuruş etmezsin
nihat vurdu gol oldu
HABERTÜRK, türkücüler İzzet Yıldızhan ve Nihat Doğan ile 1518 No'lu odada bulunan 4 telekızın neler yaşadığını ayrıntılarıyla öğrendi...işte nihat doğan. . ahlak bekçimiz,
Nihat beyde son günlerde güzelleşti sakal da yakışmış.
Hop Hop Nihat Top Nihat
ölümle tehdit edilen kim olursa olsun demiş nihat
yazık ulan
kimse ölmesin
hiçbir kişi ingilizin kanalında Türkiyenin çıkarlarının savunulduğunu söyleyemez !
geçmişte vatan haini can dündar da ölümle tehdit edildiğini söylemiş sahte bir senaryo ile silahlı saldırıya uğramıştı
aferin nihat. bu yobaz tayfasına ne kadar ilerici,laik ve segonder sekülarist olduğunu gösterdn işte. fatih te senin bu laikçi ataürkçü tavrına eskiden beri hayran zaten.keşke 3-5 tane daha nihatımız olaydı diyordu.
yobaz yobazdır pislikde başka ne işleri
kaşınan reklam isteyen nihat doğana bulaşabilir serbest atış
nihat dogan adammısın allah aşkına sen.. tr seni farklı biliyor.
nihat doğan allahına sabah akşam ne yedigin farkındamısın..dominikte sana vercekler muz yersin bolbol
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