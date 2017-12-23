Nihat Doğan'ı çıldırtan Fatih Portakal mesajı: Yobaz, gerici, ahmak...

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' yorumcularından Nihat Doğan, kendisine gelen bir mesaja çok sert tepki gösterdi.

"ESKİ ÜZÜLÜYORDUM, ŞİMDİ SEVİNİYORUM"

Nihat Doğan'a canlı yayın sırasında "Fatih Portakal'ı koruyan Nihat, eskiden gideceğine üzülüyordum şimdi çok seviniyorum" şeklinde bir mesaj geldi.

"SENİN GİBİ BİR CAHİLİN..."

Mesajı izleyicilerle paylaşan Nihat Doğan, "Ben de senin gibi gideceğime üzülüyordum. Ama senin gibi bir cahilin şu mesajından sonra gideceğime seviniyorum kardeşim" karşılığını verdi.

"YOBAZ, GERİCİ, AHMAK!"

Nihat Doğan, "Ölümle tehdit edilen kim olursa olsun onun yanında sizin gibi ölümü, tehdit edilmeyi, suikastı, katliamı meşrulaştıran yobaz, gerici, ahmak, cahil zihniyetin de hayatım boyunca karşısında olacağım" İfadelerini kullandı.