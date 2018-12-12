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Nihat Hatipoğlu herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı

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HABER  | 12.12.2018 22:00 | Son Güncelleme

CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Sürekli aynı soruları cevaplamaktan hiç sıkılmıyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Hatipoğlu, "Siz bana aynı soruyu 10 defa sorsanız 10 defa da cevap veririm. Ama değişik alanlardan cevap veririm. İnsanın ihtiyacı var ki soruyor. Belki benim ağzımdan duymak istiyor diye düşünüyorum" dedi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bir yere geldiğiniz zaman diyorsunuz ki 'Ben bu soruyu cevaplandırdım.' Bazen aynı program içerisinde iki defa aynı soruyu cevaplandırdığınız oluyor. Meşhur sorumuz bizim 'Dövme haram mı, helal midir?' benzeri sorular geliyor. Ama ben şunu düşünüyorum; ne kadar rahatsız da etse içerik itibariyle 'Bu insanın ihtiyacı var ki soruyor.' Belki benim ağzımdan duymak istiyor. Mesela ben diyorum ki 'Şuraya sorun.' 'Hayır, sen ne diyorsun?' diyor. Bunu televizyoncular da bazen yapıyor. Önemli bir konu oluyor, bana ulaşıyorlar. Ben de saygımı ifade etmek için 'Falanca yere sorun bu soruyu.' diyorum. 'Hayır, siz ne diyorsunuz? Çünkü sizin sözünüz bizim için çok önemli.' diyorlar. Ben de cevaplandırmaya çalışıyorum. Örneğin 1 buçuk saatlik bir program yapacağız. Siz bana aynı soruyu 10 defa da sorsanız 10 defa da cevap veririm. Ama değişik alanlardan cevap veririm. Aynı cevabı vermem."

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Anahtar Kelimeler:
CNN Türk Buket Aydın Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu

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