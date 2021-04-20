Nihat Hatipoğlu'nu gülümseten soru

Atv'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleşen sahur ve iftar programlarını sunan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyicilerin zoom üzerinden yönelttiği soruları yanıtlıyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar programına bağlanan dokuz yaşındaki Yunus Emre Uçar, "Yanağımda Allah yazıyor gibi görünüyor sizce bu işaret mi?" diye sordu.

Söz konusu soru karşısında gülümseyen Nihat Hatipoğlu, "İyiye güzele işaret olarak düşünelim. İnşallah Allah'ın yolunda iyi bir kul olursun" cevabını verdi.

