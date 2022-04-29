Nihat Hatipoğlu "Protez tırnak işi caiz mi?" sorusuna yanıt verdi! "Kaçının!"

Nihat Hatipoğlu merak edilen sorulara yanıt veriyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu kez Tuba Akarsu adlı izleyicinin "Hocam güzellik uzmanıyım. Kalıcı makyaj ve protez tırnak yapıyor, buradan para kazanıyorum. Bunun günahı var mı?" sorusuna yanıt verdi.

"Cevabım sizi üzecek" diyen Nihat Hoca, "Böyle bir şeye doğrudur diyemem, hastalık durumu hariç tabii… Hastalıktan dolayı kaşı, saçı dökülmüş kişiler ayrı" dedi.

"PROTEZ İŞİ YAPMAYIN"

Nihat Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Deri altına yapılan kalıcı makyaj abdest veya gusüle engel değil. Fakat Peygamber Efendimiz vücutla bu şekilde oynamayı hoş görmüyor. Protez tırnağın ise hiç kurtarır yanı yok, elinizden geldiğince kaçının! Protez tırnak abdest ve gusüle engeldir. Siz protez işini yapmayın, kalıcı makyajı ise sadece hastalar için yapın."



