Nihat Hatipoğlu sinirlendi! 'Kimseye yapmayın! Allah'a bırakın'

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor.

'BABAM TÜM KARDEŞLERİME BEDDUA EDİYOR'

Pandemi nedeniyle seyircisiz yapılan programa ülkenin her yerinden insanlar online bağlantı kurarak sorularını soruyor. Bitlis'ten yayına bağlanan Gönül Aklemiz, 'Benim babam tüm kardeşlerime beddua ediyor. Alışlanlık haline getirmiş. Bedduası kabul olur mu?' diye sorması üzerine Hatipoğlu, 'Kardeşleriniz bedduayı hak edecek bir şey yaptı mı? Huzursuzluktan ötürü her önüne beddua ediyorsa ama siz babanıza karşı iyiyseniz o bedduanın bir kıymeti yok.

'HAK ETSE BİLE ONU ALLAH'A BIRAKIN'

Bir beddua yapıldığında beddua dolaşırmış. Beddua, arıyor arıyor bulamıyor. Çünkü senin kardeşin bedduayı hak etmiyor. Ne olur biliyor musunuz? Beddua geri döner döner döner kim beddua etmişse onu döner bulur. Onun için bedduayı kimseye yapmayın. Hak etse bile onu Allah'a bırakın. Baban yanlış yapıyor.' diyerek beddua edenlere öfkelendi.

