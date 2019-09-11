Nihat Özdemir: Gruptan çıkma şansımız artmıştır

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı herkesi tebrik ettiğini söyleyen Nihat Özdemir, "Gerçekten bugün Türkiyemiz için muhteşem bir gece oldu. Yalnızca bizim galibiyetimiz değil, Arnavutların da İzlanda'yı yenmesi, hem de 4-2'lik bir neticeyle yenmesi, bizim de burada 4-0'lık bir neticeyle galibiyetle dönmemiz Türkiyemize gerçekten hem Türkiyemizi, hem bizi, hem futbolcularımızı, hem teknik kadromuzu büyük bir sevince boğdu. Tüm teknik heyeti, kadroyu ve yönetici arkadaşlarımızı kutluyorum. Hepsini kutluyorum tek tek. İyi bir galibiyet oldu" diye konuştu.
"BUGÜN ALINAN NETİCELERLE GRUPTAN ÇIKMA ŞANSIMIZ ARTMIŞTIR"
Grupta daha oynanacak karşılaşmaların olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, "Hepimizin Andorra maçından dolayı morali bozuktu. Ama Allah bize yardım etmiş ve son dakikada golü bulmuştuk. O moralle buraya geldik ve burada da 4-0 gibi iyi bir neticeyle dönüyoruz. Bu gruptan çıkma şansımızı artırdı. Ama daha oynayacak maçlarımız var. Daha 4 maçımız var. Henüz işimiz bitmiş değil ama bugün alınan neticelerle gruptan çıkma şansımız artmıştır. İnşallah, Allah'ın da yardımıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türk Milli Futbol Takımı katılmış olacaktır. Yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
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