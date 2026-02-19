Nijerya’da Vali konvoyunu durdurdu: Sokak ortasına tuvaletini yaptı!

Nijerya’nın Kano Eyaleti Valisi, resmi konvoyuyla ilerlediği sırada aracını yol kenarında durdurarak sokak ortasında tuvaletini yaptı.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, valinin kalabalığa aldırış etmeden yol kenarında tuvaletini yaptığı anlar görüldü. Olayın ardından görüntüler kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

KANO EYALETİ VALİSİ KİMDİR?

Kano Eyaleti Valisi Abba Kabir Yusuf’tur. Mayıs 2023’ten bu yana görevde bulunan Yusuf, daha önce eyalet yönetiminde çeşitli görevlerde yer aldı ve bölge siyasetinin önemli isimleri arasında gösteriliyor.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Kamuoyunda "kamu görevlilerine yakışmayan davranış" yorumları yapılırken, bazı vatandaşlar olayın hijyen ve kamu düzeni açısından da kabul edilemez olduğunu savundu.

Olay, kamu yöneticilerinin davranış standartları ve kamusal alanın kullanımı konusunda yeni bir tartışma başlattı.