Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Nijerya’da Vali konvoyunu durdurdu: Sokak ortasına tuvaletini yaptı!

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay Bingül

Nijerya’da kamuoyunu şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kano Eyaleti Valisi, resmi konvoyuyla ilerlediği sırada aracını yol kenarında durdurarak sokak ortasında tuvaletini yaptı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Nijerya’nın Kano Eyaleti Valisi, resmi konvoyuyla ilerlediği sırada aracını yol kenarında durdurarak sokak ortasında tuvaletini yaptı.

Nijerya’da Vali konvoyunu durdurdu: Sokak ortasına tuvaletini yaptı! 1

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, valinin kalabalığa aldırış etmeden yol kenarında tuvaletini yaptığı anlar görüldü. Olayın ardından görüntüler kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

Nijerya’da Vali konvoyunu durdurdu: Sokak ortasına tuvaletini yaptı! 2

KANO EYALETİ VALİSİ KİMDİR?

Kano Eyaleti Valisi Abba Kabir Yusuf’tur. Mayıs 2023’ten bu yana görevde bulunan Yusuf, daha önce eyalet yönetiminde çeşitli görevlerde yer aldı ve bölge siyasetinin önemli isimleri arasında gösteriliyor.

Nijerya’da Vali konvoyunu durdurdu: Sokak ortasına tuvaletini yaptı! 3

TEPKİLER BÜYÜYOR

Kamuoyunda "kamu görevlilerine yakışmayan davranış" yorumları yapılırken, bazı vatandaşlar olayın hijyen ve kamu düzeni açısından da kabul edilemez olduğunu savundu.

Nijerya’da Vali konvoyunu durdurdu: Sokak ortasına tuvaletini yaptı! 4

Olay, kamu yöneticilerinin davranış standartları ve kamusal alanın kullanımı konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Nijerya’da Vali konvoyunu durdurdu: Sokak ortasına tuvaletini yaptı! 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Toplu taşıma rekoru kıran vatandaşın biniş sayısı pes dedirtti!Toplu taşıma rekoru kıran vatandaşın biniş sayısı pes dedirtti!
70 yıldır sahurda davul yerine süren "Pilava" geleneği70 yıldır sahurda davul yerine süren "Pilava" geleneği

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Vali Nijerya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.