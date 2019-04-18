Nike'tan Tiger Woods'un 11 yıl sonra gelen zaferi için özel video

Birleşik Amerikalı golfçü Tiger Woods, 2019'da en büyük 4 turnuvadan biri olan Masters'ı kazanırken; tarihin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı. Çalkantılı yaşamında bir çok zorluğun üstesinden gelen Woods, 11 yıl sonra şampiyonluk elde etti.
Dünyanın en önemli golf oyuncularının başında gelen Tiger Woods, elde ettiği zafer ile kariyerindeki ilk Büyükler Turnuvası’nı kazanmasının 22 yıl ardından, 5’inci Yeşil Ceketi ve 15’inci Büyükler Turnuvasını kazandı.
Nike, Woods’un bu zaferini yeni reklam filmi “Aynı Rüya” ile kutluyor. Son 5 Büyükler Turnuvası’nı Nike Golfçü’leri kazandı.
Sosyal medyayı sallayan 'mazbata' hatası!
Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
28 yıl sonra öğrendi! Görünce şoke oldu
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi! Uzmanlar uyardı
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum