Nike'tan Tiger Woods'un 11 yıl sonra gelen zaferi için özel video

Birleşik Amerikalı golfçü Tiger Woods, 2019'da en büyük 4 turnuvadan biri olan Masters'ı kazanırken; tarihin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı. Çalkantılı yaşamında bir çok zorluğun üstesinden gelen Woods, 11 yıl sonra şampiyonluk elde etti.

Dünyanın en önemli golf oyuncularının başında gelen Tiger Woods, elde ettiği zafer ile kariyerindeki ilk Büyükler Turnuvası’nı kazanmasının 22 yıl ardından, 5’inci Yeşil Ceketi ve 15’inci Büyükler Turnuvasını kazandı.

Nike, Woods’un bu zaferini yeni reklam filmi “Aynı Rüya” ile kutluyor. Son 5 Büyükler Turnuvası’nı Nike Golfçü’leri kazandı.

