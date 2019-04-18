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Nike'tan Tiger Woods'un 11 yıl sonra gelen zaferi için özel video

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 18.04.2019 15:57 | Son Güncelleme

Nike, golf dünyasının en önemli yıldızlarından biri olan ve Yeşil Ceket’i 5’inci kez kazanma başarısı gösteren Tiger Woods’un başarısı yeni reklam filmi “Aynı Rüya” ile kutluyor.

Birleşik Amerikalı golfçü Tiger Woods, 2019'da en büyük 4 turnuvadan biri olan Masters'ı kazanırken; tarihin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı. Çalkantılı yaşamında bir çok zorluğun üstesinden gelen Woods, 11 yıl sonra şampiyonluk elde etti.

Dünyanın en önemli golf oyuncularının başında gelen Tiger Woods, elde ettiği zafer ile kariyerindeki ilk Büyükler Turnuvası’nı kazanmasının 22 yıl ardından, 5’inci Yeşil Ceketi ve 15’inci Büyükler Turnuvasını kazandı.

Nike, Woods’un bu zaferini yeni reklam filmi “Aynı Rüya” ile kutluyor. Son 5 Büyükler Turnuvası’nı Nike Golfçü’leri kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tiger Woods Yeşil Ceket nike

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