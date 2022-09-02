Nikel metal mi ametal mi? Nikel periyodik tabloda hangi gruptadır?

Simgesi "Ni" olan nikel, metaldir. Oldukça sert bir yapıya sahip olan nikel, periyodik tabloda geçiş metali olarak yer alır.

Nikel metal mi?

Nikel, metal grubunda yer alan bir elementtir. Geçiş metalleri adı verilen özel bir grupta yer alan nikel metalik ve gümüş renklerinde olabilir. Parlak yüzeyi, erime noktasının yüksek olması gibi metallere has özelliklere sahiptir.

Nikelin kullanım alanları nelerdir?

Nikelin oksitlenmeye karşı direnci olması sayesinde çoğunlukla endüstriyel ürünlerde kullanılır. Özellikle madeni para ve kimyasal ürünlerde kullanılır. Aynı zamanda pek çok alaşımda da nikel kullanılır. Doğada genellikle kobalt ile bulunan nikel, paslanmaz çelik yapımında da kullanılır.

Uçak ve tren üretimi

Paslanmaz çelik alaşımının yapımı

Metalleri plakalama işlemi

Çatal, bıçak, çekiç gibi aletlerin yapımı

Madeni para üretimi

Kimyasal araç ve gereçlerin üretimi

Cama yeşil renk vermek için kullanılır

Nikel periyodik tabloda hangi gruptadır?

Atom numarası 28'dir. Periyodik tabloda 10. grupta yer alan Nikel, bu grubun ilk elementidir. Yanında bakır, altında ise paladyum elementleri yer alır. Nikeli 4. periyotu takip ederek 10. sütunda bulmak mümkündür.



