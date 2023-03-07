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Nikel simgesi nedir? Nikel elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

05.03.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nikel elementi, periyodik tabloda geçiş elementleri arasında yer almasıyla dikkat çeker. 1751 yılında keşfedilen nikel elementi, birçok araç gerecin yapımında kullanılır. Yüksek miktarda ısı ile erime gösteren nikel elementi, bitkilerin gelişmesine de katkı sağlar. Canlılar besin tüketimi ile bitkilerde yer alan nikel bileşeni vücut içine geçebilir. Peki, nikelin simgesi nedir?

Nikel simgesi nedir? Nikel elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Nikel, sert yapısı ve beyaz renk tonu ile ön plana çıkar. “Ni” sembolü ile gösterilen nikel, ısı ve elektriği iletebilir yapıdadır. Ayrıca dünyada en çok bulunan elementler arasında yer alır. Sağlamlığı ve korozyona dayanıklı yapısı sayesinde madeni para üretiminde de sıklıkla kullanılır. Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olan nikel, paslanmaz çelik üretiminde kullanılmasıyla da dikkat çeker. Sanayi sektöründe yoğun şekilde kullanılan element, kararmayan yapısı ile kaplama sanayisinde de yer alır.

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Nikel simgesi nedir?

Metal grubunda yer alan nikelin simgesi, Ni’dir. Atom numarası 28 olan nikel, laterit veya magmatik sülfit maden yataklarında bulunabilir. Geçiş metali grubunda yer alması dövme yöntemiyle kolay şekil almasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra nikel üretiminde en büyük paya sahip ülke ise Çin’dir. Nikel elementi özellikleri şu şekilde sıralanır:

  • Gök taşlarında demirin yanı sıra nikel de bulunur.
  • Nikel-krom alaşımları, paslanmaz aletlerin üretiminde kullanılır.
  • Elektron dizlimi, 3d84s2 olarak sıralanır.
  • Cam üretiminde yeşil renk tonunun ortaya çıkmasında etkilidir.
  • Bileşikleri, mavi veya yeşil renktedir.
  • Nikel elementinin yoğunluk değeri, 8.90 gram/santimetreküptür.
  • Oda sıcaklığında katı hâlde bulunur.
  • Erime noktası 1455° ve kaynama noktası ise 2913°’dir.
  • Elektronegatiflik değeri, 1.91’dir.
  • Bakır ile karıştırılarak endüstriyel tesislerde tatlı su üretiminde kullanılır.
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Nikel elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Nikel elementi periyodik cetvelin, 4. periyodunun 10. Grubunda yer alır. Metal element özelliğine sahip nikel, farklı hava koşullarında kararmayan yapısıyla ön plana çıkar. Batarya ve pil üretiminde de kullanılır. Ayrıca zırh kaplamalarında işlenmiş nikel çeliği kullanılır.

Nikel sembolü tüm dünyada ortak olacak şekilde “Ni” olarak gösterilir. Endüstri ve tıp alanının en önemli elementlerinden birisidir. Fiziksel özellikleri ise bakır elementine benzerdir. Bunun yanı sıra nikel doğada kobalt bileşeniyle birlikte bulunur. Dayanıklılığı sayesinde bakır karıştırılarak madeni para üretiminde sıkça kullanılır.

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