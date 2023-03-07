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Azot simgesi nedir? Azot elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

05.03.2023 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azot, atmosfer içinde en çok bulunan elementler arasında yer almasıyla dikkat çeker. Canlı yaşamının sürmesi için gerekli olan azot elementi, bitkiler sayesinde proteine dönüştürülür. İsmini ise Yunancada potasyum nitrat oluşturan anlamına gelen “Nitrogene” kelimesinden alır. Azot elementinin sıvı hâli ise yüksek donduruculuk özelliğiyle ön plana çıkar. peki, azotun simgesi nedir?

Azot simgesi nedir? Azot elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Doğada bulunan ve canlıların yoğun şekilde kullandığı azot elementinin simgesi “N” sembolü ile gösterilir. Azotun simgesi de diğer elementler gibi tüm dünyada evrensel özellik taşır. Ayrıca azot elementi halk arasında nitrojen olarak da adlandırılır. Atmosferde bulunan havanın yaklaşık %78’ini oluşturan azot elementi, canlılar tarafından azot döngüsü ile dönüştürülerek kullanılır. Ayrıca tepkimeye girmeye isteksiz davranan azot elementi, gıda maddelerinin uzun süre saklanmasında da etkilidir.

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Azot simgesi nedir?

Azot simgesi N’dir. Azot elementinin keşfedildiği dönem ise 1770 yılıdır. 18. yüzyılda bilimsel kaynaklara eklenen azot elementi, ametal özelliğe sahiptir. Doğa da gaz hâlinde bulunur. Renksiz ve tatsız olmasının yanı sıra kokusuz özelliğiyle dikkat çeker. Bunun yanı sıra azot elementi kimya endüstrisinde; gübre, boya ve patlayıcı üretimi gibi alanlarda sıkça kullanılır. Geniş kullanım alanına sahiptir. Azot elementi özellikleri şu şekilde sıralanır:

  • Elektron dizilimi, 2s22p3 olarak sıralanır.
  • Yoğunluk değeri, 0.001145 gram/santimetreküptür.
  • Elektron ilgisi kararsız özellik taşır.
  • Atom numarası, 7’dir.
  • Bağ enerjisi ve aktivasyon gücü yüksektir.
  • Sıvılaştırılmış havaya fraksiyonel yöntem kullanılarak elde edilebilir.
  • Sıvı azot canlı hücreleri kısa sürede dondurmak için etkilidir.
  • Erime noktası -210° ve kaynama noktası ise –195.795°’dir.
  • Ham petrolü yeryüzüne çıkarmak için sıklıkla kullanılır.
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Azot elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Azot elementi periyodik tablonun, 2. periyodunun 15. Grubunda yer alır. N sembolü ile gösterilen azot elementi, periyodik cetvelde yer alan ametal grubunun üyesidir. Otomotiv ve uçak sanayisinde sıkça kullanılan azot elementinin, geniş kullanım alanına sahip olması dikkat çeker. Ayrıca diot ve transistör gibi elektroniklerin kullanılmasında, azot elementi kullanılır.

Azotun sembolü “N” olarak gösterilir. Periyodik cetvelde de yer alan azot, canlı yaşamının devam etmesi için gerekli en önemli elementler arasındadır. Bitkilerin klorofil bileşenlerinde de yer alır. Azot kullanımı ile bitkiler fotosentez yapar ve besin üretir. Bunun yanı sıra azot elementi, proteinlerin yapı taşı olan aminoasitlerin, temel bileşen parçasıdır.

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