Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen Ayten Alpman itirafı! Kahvesine tükürmüş

Oyuncu Nilgün Belgün, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu.

Programda samimi açıklamalarda bulunan 68 yaşındaki oyuncu, ikinci eşi İlhan Gencer’in annesi Ayten Alpman’ın kahvesine tükürdüğünü söyledi.

Evlendiklerinde Gencer'e "Ne olur annenlerin karşısında oturalım" dediğini belirten Belgün, gülerek şunları anlattı:

"BİR GÜN KAHVE YAPARKEN TÜKÜRDÜM"

"Aman kardeşim, her sabah... Ayten Abla'nın da bir köpeği var. Halılarım boydan boya, bembeyaz. Gelirdi, 'Nilgün, hadi bana kahve.' Köpek salyalarını akıtarak yatıyor falan. Kadın gidiyor, ben siliyorum, süpürüyorum falan. Bu böyle aylarca sürdü. En sonunda bir gün kahve yaparken tükürdüm. Nasıl alacağım intikamımı? Neyse içti. İlhan'a 'Annenden nihayet intikamımı aldım' dedim. 'Ne yaptın anneme?' dedi. 'Ya bir şey olursa?' dedi. 'Sana kızınca hep tükürüyorum sana bir şey oldu mu?' dedim.

