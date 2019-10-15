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Nilperi Şahinkaya'dan Kerem Bursin açıklaması!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 15.10.2019 08:21 | Son Güncelleme

Kerem Bursin öpüşme sahnelerine ilişkin itiraflarda bulunurken Nilperi Şahinkaya'yla ilgili de "soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da 'Gel beni öp' diyordu" dedi. Bu itirafın ardından oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan açıklama geldi.

Nilperi Şahinkaya'dan Kerem Bursin açıklaması!

Oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Rol aldığı projelerdeki öpüşme sahnelerinden bahseden Kerem Bürsin, "Güneşi Beklerken' dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir'le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu" dedi.

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Dijital platform üzerinden yayınlanan "Yaşamayanlar" dizisinde partner olduğu Nilperi Şahinkaya'dan bahseden oyuncu, "Partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da "Gel beni öp" diyordu" şeklinde konuştu.

Kerem Bürsin'den öpüşme itirafları! Olay olduKerem Bürsin'den öpüşme itirafları! Olay oldu

Bu açıklamanın ardından oyuncu Nilperi Şahinkaya ise şu açıklamayı yaptı:

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"Kerem Bursin'le öpüşme sahnemizden önce, set yemeği olarak tavuklu dürüm geldi. İçinde soğan sarımsak yoktu fakat Kerem ile aramızda bir espri olarak böyle kaldı. O dürümü de Kerem'le beraber yedik"

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Nilperi ŞahinkayA Kerem Bursin Kerem Bürsin ÖPÜŞME

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