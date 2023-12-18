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Nilperi Şahinkaya ile davalık olup 7 yıl hapisle yargılanmıştı! Burak Deniz'in mahkeme kararı belli oldu

18.12.2023 21:32 | Son Güncelleme:
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Nilperi Şahinkaya, kendisine ve sevgilisine hakaret eden Burak Deniz'e dava açmış ve ünlü oyuncu Deniz'in 7 yıl 2 ay hapis cezasıyla yargılanacağı belirtilmişti. Mahkemeye taşınan davada karar çıktı.

Rol aldığı dizinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz, gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartışmıştı. 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Adana'da bulunan Şahinkaya, Burak Deniz'in özrünü kabul etmeyip oyuncu hakkında şikayetçi olmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre olayın mahkemeye taşınmasının ardından hapisle yargılanan Burak Deniz hakkında karar belli oldu.

KARAR ÇIKTI!

Geçen yıl Adana Film Festivali sırasında Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya arasında yaşanan ve mahkemeye taşınan davada karar çıktı.

Burak Deniz geçen yıl “Şahmaran” dizisinin 2. Sezon çekimleri nedeniyle bulunduğu Adana’da bir kavga olayına karışmış ve olay mahkemeye taşınmıştı. Deniz’in meslektaşı Nilperi Şahinkaya, Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi ve çiftin arkadaşları Necmi Deniz Akıncı'nın olduğu masaya defalarca giderek taraflarla tartışmıştı. Şahinkaya’nın masadan ayrılmasının ardından Burak Deniz ile Necmi Deniz Akıncı'nın aralarında yaşanan kavganın kamera görüntüleri de basına yansımıştı.

Burak Deniz 1

Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Burak Deniz hakkındaki darp, tehdit ve hakaret suçlamalarından beraat etti. Mahkemenin gerekçeli kararında Burak Deniz’in Necmi Deniz Akıncı'ya karşı üzerine atılı "Basit Yaralamaya Teşebbüs" suçundan TCK'nın 86/2, 35/2, 53 maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının yapılan yargılamasında yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine karar verildiği belirtildi. Burak Deniz’in Nilperi Şahinkaya ve Necmi Deniz Akıncı'ya yönelik tehdit ve hakaret suçlamalarından da TCK'nın 125/1-4, 106/1, 53 maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının da sanığın atılı suçları işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraat ettiği ifade edildi.

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Gerekçeli kararda ayrıca Nilperi Şahinkaya ve Necmi Deniz Akıncı'nın itiraz etmesi halinde mahkede duruşma açılacağı, sanık Burak Deniz tarafından itiraz edildiğinde ise 1/4 oranındaki indirimin yapılmayacağı, genel hükümlere göre yargılamanın devam olunacağı, itiraz üzerine duruşma açılırsa duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde itiraz edilmemiş sayılacağının belirtilmesi ise dikkat çekti.


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