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Nilperi Şahinkaya kuaföre koştu! 'Bahçemde güneşlenirim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 09:42 | Son Güncelleme

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Şahinkaya normalleşme sürecinde kuaförlerin açılmasıyla kendini kuaföre attı.

Nilperi Şahinkaya kuaföre koştu! 'Bahçemde güneşlenirim'

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Maskesini takarak önlem almayı ihmal etmeyen Şahinkaya, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Şahinkaya, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle kapalı olan kuaförlerin dün açılmasına yönelik konuştu.

Nilperi Şahinkaya, konuyla ilgili "Kuaförler açıldı, ben de hemen bakım yaptırmaya gittim. Uzun bir süre oldu. Artık bakım zamanı gelmişti, iyi oldu" ifadelerini kullandı.

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Tatile çıkmak için hazır olmadığını söyleyen Nilperi Şahinkaya "Oteller açılsa da insanda bir korku var hala. Ben de bahçemde güneşlenirim" diyerek kahvesini alıp, yürüyüşüne devam etti.

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