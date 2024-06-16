Nilperi Şahinkaya ütü masasına uzanarak poz verdi! Sosyal medyanın diline düştü: "Bu ne abla"

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Mesude karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Hem oyunculuğu, hem de dobra halleriyle sık sık tüm gözleri üzerine çeken Şahinkaya, sosyal medyada paylaştığı pozlarla da gündeme gelmeyi başarıyor.

"NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

Bir marka için kamera karşısına geçen oyuncunun birbirinden ilginç pozları sosyal medyada çok konuşuldu.

Özellikle dikkat çeken kare ise oyuncunun ütü masasının üstüne uzanarak verdiği poz oldu.

Oyuncunun pozu ile ilgili "Ne yapacağını şaşırdı", "Bu ne abla", "Lütfen biri sorsun neden ütü masası", "Abla çok güzel kadınsın bu hal ne" gibi yorumlar yapıldı.







