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  4. Nilperi Şahinkaya ütü masasına uzanarak poz verdi! Sosyal medyanın diline düştü: "Bu ne abla"

Nilperi Şahinkaya ütü masasına uzanarak poz verdi! Sosyal medyanın diline düştü: "Bu ne abla"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.06.2024 09:30
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Son zamanlarda sergilediği oyunculuk performansı ile adından sık sık söz ettiren Nilperi Şahinkaya son paylaşımı gündeme geldi. Şahinkaya'nın ütü masasının üzerine uzanarak verdiği pozlar sosyal medyanın diline fena düştü.

Nilperi Şahinkaya ütü masasına uzanarak poz verdi! Sosyal medyanın diline düştü: "Bu ne abla"

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Mesude karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Hem oyunculuğu, hem de dobra halleriyle sık sık tüm gözleri üzerine çeken Şahinkaya, sosyal medyada paylaştığı pozlarla da gündeme gelmeyi başarıyor.

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"NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

Bir marka için kamera karşısına geçen oyuncunun birbirinden ilginç pozları sosyal medyada çok konuşuldu.

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Özellikle dikkat çeken kare ise oyuncunun ütü masasının üstüne uzanarak verdiği poz oldu.

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Oyuncunun pozu ile ilgili "Ne yapacağını şaşırdı", "Bu ne abla", "Lütfen biri sorsun neden ütü masası", "Abla çok güzel kadınsın bu hal ne" gibi yorumlar yapıldı.

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Nilperi Şahinkaya
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