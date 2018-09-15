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Nilüfer Gürbüz hamile mi? Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz evleniyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 09:53 | Son Güncelleme

Buğra Gülsoy, iki aylık hamile olduğu iddia edilen sevgilisi Nilüfer Gürbüz’le, 23 Eylül’de sade bir törenle dünyaevine girmeye hazırlanıyor

Nilüfer Gürbüz hamile mi? Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz evleniyor

Buğra Gülsoy’un, beş yıldır birlikte olduğu Nilüfer Gürbüz’le, nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

Cadde'den Sercan Kısmet'in haberine göre, çiftin, ani bir şekilde evlenmeye karar vermesinde ise Gürbüz’ün iki aylık hamile olmasının etkili olduğu konuşuluyor.

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İkilinin, 23 Eylül’de İstanbul’da dünyaevine girecekleri, söylentiler arasında...

Ailelerinin ve arkadaşlarının katılacağı sade bir düğün yapacakları öğrenilen sevgililerin şahitlikleriniyse yıllardır tatile birlikte gittikleri dostları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk yapacak.

Çiftin, Gülsoy’un ‘Kızım’ dizisinin çekimleri nedeniyle, balayına gidemeyecekleri de öğrenildi.


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