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Ninja, Time Dergisi tarafından hazırlanan En Etkili 100 İnsan listesine girdi

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ESPOR  | 18.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

En Etkili 100 İnsan 2019 listesinde LeBron James, Muhammed Salah, Dwayne Johnson, Alex Morgan, Mahershala Ali, Emilia Clarke ve Lady Gaga gibi popüler isimler de yer aldı.

Ninja, Time Dergisi tarafından hazırlanan En Etkili 100 İnsan listesine girdi

Dünyaca ünlü Time Dergisi tarafından her yıl yenisi hazırlanan En Etkili 100 İnsan listesi yayımlandı. 5 kategoriden oluşan listede Donald Trump ve Taylor Swift’den sonra dikkat çeken isimlerden bir başkası ise Fortnite yayıncısı Ninja oldu.

2019’a Times Meydanı’ndan yaptığı canlı yayında giren Tyler “Ninja” Blevins, fazlasıyla hayranı olan bir isim. En Etkili 100 İnsan 2019 listesinin Çığır Açanlar kategorisinde yer alan Ninja’nın Twitch platformunda 13 milyon takipçisi bulunuyor ve aynı zamanda ABD’deki en popüler isimlerden biri durumunda.

Time Dergisi için Ninja hakkında konuşan NFL oyuncusu JuJu Smith-Schuster:

“NFL’de oynadığım için çok fazla etkileneceğimi düşünmüyordum. Ancak geçen Mart ayında, Drake ve Travis Scott’ın yanı sıra ilk kez Ninja ile Fortnite oynayana kadar… kelimeler kifayetsiz kalıyor! Ninja’nın Fortnite oynayışını dünyanın dört bir tarafından izleyenlerden biriyim, kendisi popüler oyun Fortnite’ı aylardır her gün oynuyor. Tartışmasız olarak işinin en iyisi. Hem bir sporcu hem de bir hayranı olarak ona karşı çok fazla saygı duyuyorum.”

Ninja: “Nutkum tutuldu”

Twitter hesabından bir açıklama yapan Ninja, Dünyadaki en etkili 100 insandan biri olmaktan onur duyduğunu söyledi ve “Nutkum tutuldu” dedi.

“Dünyadaki en etkili 100 insan @TIME dergisi listesinde yer almak büyük bir onur ve nutkum tutuldu. Sevgiler @TeamJuJu”

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Anahtar Kelimeler:
eSpor Tyler “Ninja” Blevins’ Time

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