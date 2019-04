Ninja, Time Dergisi tarafından hazırlanan En Etkili 100 İnsan listesine girdi

Dünyaca ünlü Time Dergisi tarafından her yıl yenisi hazırlanan En Etkili 100 İnsan listesi yayımlandı. 5 kategoriden oluşan listede Donald Trump ve Taylor Swift’den sonra dikkat çeken isimlerden bir başkası ise Fortnite yayıncısı Ninja oldu.

2019’a Times Meydanı’ndan yaptığı canlı yayında giren Tyler “Ninja” Blevins, fazlasıyla hayranı olan bir isim. En Etkili 100 İnsan 2019 listesinin Çığır Açanlar kategorisinde yer alan Ninja’nın Twitch platformunda 13 milyon takipçisi bulunuyor ve aynı zamanda ABD’deki en popüler isimlerden biri durumunda.

Time Dergisi için Ninja hakkında konuşan NFL oyuncusu JuJu Smith-Schuster:

Twitter hesabından bir açıklama yapan Ninja, Dünyadaki en etkili 100 insandan biri olmaktan onur duyduğunu söyledi ve “Nutkum tutuldu” dedi.

Insanely honored and speechless to be on the @TIME magazine top 100 most influential people in the world. https://t.co/TkBCye8BJ9 love to @TeamJuJu