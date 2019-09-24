Nintendo, 130. yaş gününü geride bırakacak

Günümüzde oyun konsolu denildiğinde akla 3 isim geliyor. Sony, Microsoft ve Nintendo. Belki günümüzden 20 – 30 yıl öncesinde oyun konsolu denildiğinde daha fazla isim sayılabilirdi. Örneğin listeye Atari ve Sega gibi isimler eklenebilir, Microsoft ve Sony çıkarılabilirdi. Fakat şimdi olduğu gibi geçmişte de oyun konsolu söz konusu olduğunda Nintendo başı çeken isimlerden birisiydi. Nitekim önümüzdeki yıllarda da bu şekilde kalacak gibi görünüyor.

Japon konsol devi ilk olarak 23 Eylül 1889 yılında kurulmuştu. Yani günümüzden tam olarak 130 yıl önce. Elbette aklınıza şu soru gelebilir. 130 yıl önce oyun konsolu mu vardı? Tabi ki yoktu. Zaten Japonya merkezli şirket de ilk olarak kurulduğunda Hanafuda ismi verilen oyun kartlarını üretiyordu. Yani eğlence odaklı bir şirketti.

Sonraları ekonomik şartların değişmesiyle birlikte pek çok farklı iş kategorisinde boy gösteren konsol devi, 70’lerde bugün ki formatına kavuştu. Yani konsol ve oyun işini tamamen 1. plana taşıdı.

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