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Nintendo, Joy Con’ların çok çabuk bozulması ile suçlanıyor

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TEKNOLOJİ  | 24.07.2019 10:02 | Son Güncelleme

Nintendo Switch ile eski günlerinde geri dönen Nintendo, firma tarihinin en büyük hatasını yaparak malzeme kalitesinden büyük ödün vermişti. Maliyeti düşürmek için yapılan bu hamleden dolayı Nintendo Switch’in kontrolcüleri kısa süre içerisinde bozulabiliyordu.

Nintendo, Joy Con’ların çok çabuk bozulması ile suçlanıyor

Hatta bazen Joy Con’lar yalama yapıp konsoldan bile çıkabiliyordu. Ancak en sık görünen hata kontrolcünün analoglarında yaşanan sorun.

Drift olarak isimlendirilen bu sorun ortaya çıktığında kontrolcünün analogları istemsizce hareket ediyor ve durmuyor. 10 Switch kullanıcısından rahatlıkla 6 kişide görünen bu sorun için Nintendo’ya bugün dava açıldı. Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith’teki avukatlar, Nintendo’yu kusurulu ürün satmak ile suçluyor.

Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith’teki avukatlar, Nintendo’nun bu hatayı bildiğini ve bile bile Switch’i satışa sunduğunu ayrıca bozuk kontrolcülerin tamirini üstlenmemesinden dolayı Nintendo’ya dava açtı. Açılan bu davada sadece Nintendo Switch’in Edition’lı sürümlerine kadar olan modeller yer alıyor. Ayrıca satılan kontrolcülerin bozuk olmadığını ve bu yüzden dava kapsamında değerlendirilmediğini belirtelim.

Şimdilik davanın nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor. Bakalım Nintendo, ilk Switch modellerinin içerisindeki kontrolcülerin bozuk olduğunu kabul edecek mi?

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