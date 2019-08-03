Nintendo Switch için Android 8.1 çıktı

konsolu olan Nintendo Switch, çıkışından 6-7 ay sonra kırılmıştı. RCM ve Jig sayesinde kırılabilen ilk ve ikinci parti Switch modellerinden sonra çıkan Pokemon Let’s Go Edition ile kırılmanın önü kapatılmıştı. Ancak piyasada kırılabilen modeller o kadar çok fazla ki, XDA Developers sitesi Switch için bir bölüm oluşturmuştu.

XDA Developers’ta geliştiriciler Switch için yazılımlarını yayınlayabiliyordu. Konsolu kırmanın yasa dışı olmadığı ancak korsan oyun oynamanın illegal olduğu tartışmaları sürerken, XDA geliştiricileri bugün Android 8.1 Oreo sürümünü Switch için yayınladı.

Oldukça stabil çalışan bu sürüm sayesinde kırılabilen Switch modellerinde microSD kart sayesinde Android 8.1 çalıştırılabiliyor. PUBG Mobile gibi Android oyunlarını akıcı bir şekilde oynatan Switch, Tegra işlemcisi sayesinde yüksek performans sunuyor.

LineageOS 15.1 ROM’u üzerine inşa edilen Android 8.1 sürümü, Switch’i NVIDIA Shield TV olarak algılıyor. Eğer kırılabilen (CFW atılabilen) Nintendo Switch modeline sahipseni buradan Android 8.1’i indirebilirsiniz.

Bu hafta çıkacak oyunlar (29 Temmuz – 4 Ağustos)

