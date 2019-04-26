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Nintendo Switch toplam satış rakamında N64'ü geride bıraktı

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TEKNOLOJİ  | 26.04.2019 05:03 | Son Güncelleme

Nintendo'nun açıkladığı son satış verilerine göre, Switch konsolu firmanın eski efsanesi N64'ü geride bırakmış durumda.

Nintendo Switch toplam satış rakamında N64'ü geride bıraktı

Nintendo Switch, 31 Mart 2019'a kadarki üç aylık süreçte 2,47 milyon daha satarak toplam satış rakamını 34,74 milyona çıkardı. Bu da konsolu Nintendo efsanesi N64'ün önüne geçirmiş durumda. SNES'in önüne geçmek için ise en az 49 milyonluk toplam satış gerekiyor. Öte yandan Super Smash Bros. Ultimate 13,82 milyonluk satış rakamına ulaşırken Pokemon: Let's Go 10,63 milyon satmayı başardı.

Bu arada 3DS ve 2DS konsollarının da geçtiğimiz çeyrekte 2,55 milyon adet satmayı başardığını ekleyelim. NES ve SNES Classic Edition'ları da toplamda 5,95 milyonluk satış rakamına ulaşmış durumda. 

Önümüzdeki çeyrekte satışlarını daha da arttırmak isteyen Nintendo için işler yolunda gözüküyor.

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