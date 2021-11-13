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Niran Ünsal'dan korkutan haber

13.11.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Haktan', 'Beyaz Sevda', 'Zorlu Sevdam' ve 'Gönül Hancım' gibi unutulmaz şarkıların sahibi olan şarkıcı Niran Ünsal'dan kötü haber geldi.

Niran Ünsal'dan korkutan haber

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal (45), dün gece hastaneye kaldırıldı.

Ünsal, "Yapılan tetkiklerde 'cpr' değerlerim yüksek ve sol böbrekte taşlar tespit edilmiştir. Konserimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldım" dedi.

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NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Niran Ünsal; 13 Ağustos 1976 tarihinde, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi. Ünsal, çeyrek asrı aşan müzik kariyerinde 'Haktan', 'Şarkılara Tutundum', 'İyi Niyetlerim' ve 'Dediğim Dedik' adlı albümleri sevenleriyle buluşturdu.

Ünsal, geçtiğimiz nisan ayında Covid-19'a yakalanmıştı. Ünlü şarkıcı hastalığı kısa sürede atlatmıştı.

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