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Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal gündem oldu! Hande Ünsal kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 14:36 | Son Güncelleme

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına Niran Ünsal konuk oldu. Niran Ünsal'ın gündeme gelmesi sonrası kızı Hande Ünsal da merak konusu oldu. Niran Ünsal kimdir, Hande Ünsal kimdir, kaç yaşında soruları merak edildi.

Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal gündem oldu! Hande Ünsal kimdir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına Niran Ünsal konuk oldu. Niran Ünsal'ın ekrana çıkması sonrası hayatı ve kızı Hande Ünsal hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

Annesi gibi şarkıcı olan Hande Ünsal sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte Ünsal'ın paylaşımları ve hakkında merak edilenler...

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

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Gerçek adı Fatma Uludan Canevi olan Niran Ünsal, 13 Ağustos 1974 tarihinde İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal Birtek ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi’nin ikinci çocukları olarak İzmir‘de doğdu. Haktan Ünsal ile Nida Ünsal adında kardeşleri vardır. Daha sonra anne ve babası ayrıldı.

Bir dönem tesettüre girmesiyle çok konuşalan Niran Ünsal 5 kez evlilik yaptı ve 4 çocuğu var. İlk evliliğini Kaan Canbağ ile yaptı ve Hande adında bir kızı oldu. 2. evliliğini Peker Açıkalın ile yaptı ve Narin Şeker adında kızı oldu. 3. evliliğini Selçuk Soğukçay ile yaptı. 4. evliliğini ise Oğuz Türküsev ile yaptı. 5. evliliğini imam nikahıyla İbrahim Gugu ile yaptı.

HANDE ÜNSAL KİMDİR?

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Hande Ünsal, 1991 yılında dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısıdır. Boyu 1.60, kilosu ise 48’dir. 1990 yılında Kaan Canbağ ile evlenen şarkıcı Niran Ünsal‘ın, bu evlilikten doğan tek çocuğudur. Aynı zamanda Nida Ünsal’ın yeğenidir. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur.

Ekran Alıntısı

2011 yılının henüz başlarında Kumar adlı single parça çıkararak müzik dünyasına ilk adımını attı. Fakat insanlar onu Aydın Kurtoğlu’nun ‘Köle’ isimli şarkısındaki kadın vokal sesiyle tanıdı. ‘Köle’ isimli şarkıya ayrı bir lezzet katan Ünsal, kısa sürede ismini geniş bir kitleye duyurmuş oldu.

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2013 yılında, uzun süredir birlikte olduğu Serkan Balkan ile hayatını birleştirdiğinde, henüz 21 yaşındaydı.

2014 yılında annesiyle arazı bozulduğunda sitemini şöyle dile getirmişti; ”Annem Niran Ünsal ve ben farklı insanlarız. İkimizin de hayatın akışı içerisinde tamamen farklı duruşları var. Ben 23 yaşında evli bir bayan olarak Allah’ın bana verdiği yetenekle, kendi özverimle müzik hayatıma sürdürmekteyim. Ben, annemin ilk çocuğu olmanın şanssızlığını yaşamış olabilirim, umarım kardeşlerim hayatın zorlukları karşısında benim kadar ayakları üzerinde durabilirler veya durmak zorunda kalmazlar. Ben yoluma, sorumluluklarımı bilerek devam etmeye çalışacağım. Annemin kendi doğrularıyla hayatında mutlu olmasını dilerim.”

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