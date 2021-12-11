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Nisa Bölükbaşı hakkında bomba iddia! Yine Survivor yarışmacısıyla birlikte

11.12.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinden olan Nisa Bölükbaşı, oyuncu Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili aşkları dolu düzgün sürerken bir anda ayrılmıştı. Şimdi ise Nisa'nın adı eski Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ile anılıyor.

Nisa Bölükbaşı hakkında bomba iddia! Yine Survivor yarışmacısıyla birlikte

2017 yılında düzenlenen 'Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde arkadaş grubu ile Kapadokya tatiline gitti.

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İkili, önceki akşam bir arkadaşlarının doğum gününe birlikte katıldı. All Star kadrosunda yer alacağı konuşulan Nisa ve Ogeday'ın flört ettiği iddia edilirken, geçtiğimiz akşam yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Nisa ve Ogeday, bir arkadaşlarının doğum gününe birlikte katıldı. İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.


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Nisa Bölükbaşı Ogeday
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