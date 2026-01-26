Nişan bozulunca kaos çıktı: Erkek tarafı 200 bin TL masraf talep etti

Gaziantep’te gerçekleştirilen bir nişan töreninin ardından taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık kamuoyuna yansıdı. İddiaya göre nişanın bozulmasının ardından erkek tarafı, nişan sürecinde yapıldığını öne sürdüğü harcamaları gerekçe göstererek kız ailesinden yaklaşık 200 bin TL talep etti.

MASRAFLAR TEK TEK LİSTELENDİ

Tartışmaların odağında, el yazısıyla hazırlanmış ayrıntılı bir masraf listesi yer aldı. Ortaya çıkan listede, nişan sürecine ilişkin pek çok harcamanın kalem kalem yazıldığı görüldü. Listede konser organizasyonu, pasta, isteme çiçeği, çiçek ve nişan takımı gibi masrafların yanı sıra eşofman takımı, pantolon-tişört, ayakkabı ve çanta gibi giyim harcamaları da yer aldı.

ALTIN VE NAKİT ÖDEMELER DİKKAT ÇEKTİ

Masraf dökümünde altın alımları için yüksek tutarların yazıldığı, ayrıca IBAN üzerinden gönderildiği belirtilen para, elden verilen nakit, borç olarak aktarılan tutarlar ve taksiyle taşındığı ifade edilen ödemelerin de listede bulunduğu görüldü. Baklava, meyve, kola, pet bardak ve tabak gibi ikramlık masrafları ile akrabalara alınan çiçekler de harcama kalemleri arasında yer aldı.

OLAY KAMUOYUNDA YANKI UYANDIRDI

İddiaya göre erkek tarafı, nişanın bozulmasından kız ailesini sorumlu tutarak listedeki masrafların karşılanmasını talep etti. Elden yazılan masraf listesinin sosyal çevrede paylaşılmasıyla birlikte olay geniş yankı uyandırdı. Yaşananlar, nişan ve evlilik süreçlerinde yapılan harcamaların kim tarafından karşılanması gerektiği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.