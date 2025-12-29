YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Nişan törenlerinin asırlık lezzeti: Çorum şekerlemesi tescillendi

Asırlardır Çorum sofralarının vazgeçilmez tatlarından biri olan Çorum şekerlemesi, artık resmen koruma altında. Çorum Belediyesi’nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan bu geleneksel lezzet, kentin kültürel mirası olarak kayıt altına alındı. Yapılan tescille birlikte Çorum’un coğrafi işaretli ürün sayısı 29’a yükselirken, şehrin yerel değerlerini koruma ve tanıtma vizyonu da bir kez daha güçlenmiş oldu.

Nişan törenlerinin asırlık lezzeti: Çorum şekerlemesi tescillendi

Çorum şekerlemesi, Çorum Belediyesi’nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili aldı. Tescille birlikte Çorum şekerlemesi, şehrin resmi koruma altına alınan ürünler arasına girdi. Alınan tescille Çorum’un coğrafi işaretli ürün sayısı 29 oldu.

Nişan törenlerinin asırlık lezzeti: Çorum şekerlemesi tescillendi 1

ÖZENLE SÜSLENEREK DAMAT EVİNE GÖNDERİLİYOR

Çorum şekerlemesi, kentte uzun yıllardır sürdürülen geleneksel nişan adetlerinin önemli bir unsuru olarak biliniyor. Nişan merasimleri kapsamında erkek evi tarafından gönderilen baklava tepsisine karşılık olarak, gelin kızın arkadaşları ve akrabaları tarafından tören havası içerisinde hazırlanan Çorum şekerlemesi, özenle süslenerek damat evine gönderiliyor.

Nişan törenlerinin asırlık lezzeti: Çorum şekerlemesi tescillendi 2

KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILAN BİR LEZZET

Bu yönüyle ürün, yalnızca bir lezzet değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir ritüelin simgesi olma özelliği taşıyor. Tescil edilen Çorum şekerlemesi, nişan geleneklerindeki törensel işlevinin yanı sıra, Çorum yöresinde günlük tüketimde de yaygın olarak tercih edilen, kuşaktan kuşağa aktarılan bir lezzet olarak öne çıkıyor. Kültürel sürekliliği olan bu geleneksel ürün, coğrafi işaret tesciliyle birlikte hem korunacak hem de gelecek nesillere özgün kimliğiyle aktarılacak.

Nişan törenlerinin asırlık lezzeti: Çorum şekerlemesi tescillendi 3

"ÇORUM ŞEKERLEMESİ’NİN TESCİLİ BU VİZYONUN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR"

Çorum’un gastronomi alanında her geçen gün daha güçlü bir konuma geldiğini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum, sadece leblebisiyle değil, mutfak kültürüyle de Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biridir. Coğrafi işaret çalışmalarımızla hem üreticimizi destekliyor hem de şehrimizin gastronomi kimliğini daha görünür hale getiriyoruz. Çorum Şekerlemesi’nin tescili bu vizyonun önemli bir parçasıdır" dedi.

Nişan törenlerinin asırlık lezzeti: Çorum şekerlemesi tescillendi 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılbaşı öncesi hindi satışları arttıYılbaşı öncesi hindi satışları arttı
Kazancı yüksek, soğuğa meydan okuyor!Kazancı yüksek, soğuğa meydan okuyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çorum Coğrafi işaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.