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Nişan kana bulandı! 2 kişiyi öldürüp kalp krizinden yaşamını yitirdi

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YAŞAM  | 22.06.2019 00:39 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Cemil K.'nın (54), nişan töreninde tabancayla havaya ateş açması sonucu mermilerin isabet ettiği Ramazan Başer (64) ile Muhammed Nazmi Arıkan (17) yaşamını yitirdi. Olayın etkisiyle kalp krizi geçiren Cemil K. ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti.

Nişan kana bulandı! 2 kişiyi öldürüp kalp krizinden yaşamını yitirdi

Olay, dün akşam saatlerinde Çay ilçesi Karacaören Beldesi'nde meydana geldi. Nişan töreni için kız evine, erkek tarafından yaya olarak giden yaklaşık 20 kişilik grup içerisindeki sürücülük yapan Cemil K., iddiaya göre kutlama amaçlı havaya tabanca ile ateş açtı.

OLAYIN ETKİSİYLE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği gruptaki Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Gruptakilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Cemil K. da olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi.

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Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Başer, Muhammed Nazmi Arıkan ve Cemil K., Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Durumu ağır olan Cemil K. ise Afyon Fuar Hastanesi'ne sevk edildi. Cemil K. tüm müdahalelere rağmen burada yaşamını yitirdi.

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(DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar nişan

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