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Nişanında kasıklarına kadar açmıştı! Bella Thorne’dan olay fotoğraflar

02.06.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benjamin Mascolo ile nişanlandığını açıkladıktan sonra uzun süredir sessizliğini koruyan Bella Thorne, rengarenk bikinisinin altına giydiği yılan derisi desenli çizmeleriyle Instagram’a hızlı bir geri dönüş yaptı.

Nişanında kasıklarına kadar açmıştı! Bella Thorne’dan olay fotoğraflar

Şahsına münhasır isim Bella Thorne geçtiğimiz aylarda Benjamin Mascolo ile nişanlandığını duyurmuştu. Nişan partisinde giydiği kasıklarına kadar yırtmaçlı elbisesiyle gündeme gelen genç isim uzun süredir sessizliğini koruyordu.

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Disney filmleriyle adını duyuran daha sonrasında ise cüretkâr pozları ve yetişkinlere yönelik yaptığı işlerle gündeme gelen Bella Thorne, yeşil yılan derisi desenli çizmelerinin üzerine giydiği rengarenk bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

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23 yaşındaki yıldızın fotoğraflarına hayranları beğeni yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne Instagram
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