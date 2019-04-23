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Nişanlısı bu yüzükle evlenme teklifi etti! İşte sonra olanlar

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 23.04.2019 12:12 | Son Güncelleme

Facebook ilginç bir tartışmaya meydan oldu. Bir kullanıcı nişanlasının ona evlenme teklifi ettiği nişan yüzüğünün fotoğrafını Facebook hesabından paylaştı. Yorum yağmuruna tutulan kullanıcı bakın yüzük hakkında ne düşünüyor...

Nişanlısı bu yüzükle evlenme teklifi etti! İşte sonra olanlar

Sevdiğiniz birinin evlenme teklifi etmesi hayallerinizi süsleyebilir. Hele ki o büyük gün gelip çattıysa, heyecandan ayaklarınız titreyebilir, sevdiğiniz kişiye sarılıp hiç bırakmak istemeyebilirsiniz.

Şimdi okuyacağınız haberin kahramanı kadın ise heyecanını bir kenara bırakıp nişan yüzüğüyle ilgili ilginç bir tartışma yarattı.

Kendi Facebook hesabından sevgilisinin ona evlenme teklifi ettiği, köpek patisi şeklinde pırlanta ile donatılmış nişan yüzüğünü paylaştı.

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Yüzüğü gördüğünde büyük hayal kırıklığına uğradığını dile getiren kullanıcı, "Gelecekte kocam olacak kişiyi gerçekten çok seviyorum ama bu yüzüğü kabul etmedim ve nişanlıma değiştirmesi gerektiğini hatta eritip yok etmesini söyledim. Kim elinde köpek patisi şeklinde yüzükle gezmek ister ki" dedi.

"Beni yanlış anlamayın, köpeğimi çok seviyorum. Ama köpek temalı bir yüzüğü her gün takmam bekleniyor ki bu mümkün değil. Ben köpek temalı şeyler almayı bırakalı çok uzun zaman oldu" diye paylaşımına devam eden kadına gelen yorumlar arasında, "Yüzük aldığın için şükret" yer alırken bir diğer yorumlar ise şu şekilde oldu...

"Dediğin gibi bu yüzünü ömür boyu her gün takacaksın. Sevdiğin bir şey olmalı."

"Çok tatlı bir yüzük ama asla evlenme teklifi ederken alınması gereken bir yüzük değil."

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