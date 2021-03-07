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  4. Nişantaşı'nda gözde restorana polis baskını! Ceza yiyenler arasında ünlü sanatçı da var

Nişantaşı'nda gözde restorana polis baskını! Ceza yiyenler arasında ünlü sanatçı da var

07.03.2021 02:05 | Son Güncelleme:
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Nişantaşı’nda yeni tip koronavirüs salgınına rağmen gece saatlerinde açık olan restorana polis baskın düzenledi. Ünlü sanatçı Yaşar İpek’in de içinde bulunduğu yaklaşık 100 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Şişli Nişantaşı Mahallesi Vali Konağı Caddesi’nde ünlü bir restoranın gece saatlerinde açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Restoranda bulunan 100 kişiye İstanbul Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 315 bin Lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca restoran işletmecisine de para cezası kesildiği öğrenildi.

ÜNLÜ SANATÇI DA BASKIN YAPILAN RESTORANDAN ÇIKTI

Polis ekiplerinin kontrolü sonrası mekandan çıkış yapanlardan biri de ünlü sanatçı Yaşar İpek oldu.

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3 aydır dışarıya ilk defa çıktığını söyleyen İpek, ‘’Allah bu pandemiyi inşallah biran önce başımızdan alsın’’ dedi ve aracına binerek mekandan ayrıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) polis
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