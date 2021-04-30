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  4. Noah Centineo, ‘Masters Of The Universe’ filminde rol almayacağını açıkladı! Yapımcılar yeni ‘He-Man’ arayışına geçti

Noah Centineo, ‘Masters Of The Universe’ filminde rol almayacağını açıkladı! Yapımcılar yeni ‘He-Man’ arayışına geçti

Seray Üstün Seray Üstün
30.04.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aaron Nee ve Adam Nee’nin yönetmen koltuğuna oturacağı Master Of The Universe filmine ilişkin yeni bilgiler açıklandı. Filmde ‘He-Man’ karakterini canlandırması için anlaşma sağlanan Noah Centineo ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Noah Centineo, ‘Masters Of The Universe’ filminde rol almayacağını açıkladı! Yapımcılar yeni ‘He-Man’ arayışına geçti

Netfix’in film serisi Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek’te rol aldıktan sonra popülerliğe kavuşan Noah Centineo, Masters Of The Universe projesinden ayrıldı. Bu nedenle filmin yapım ekibi ‘He-Man’ karakteri için yeni oyuncu arayışına girdi.

MASTERS OF THE UNIVERSE KONUSU

Mattel oyuncuklarının ünlü kahramanı He-Man’in odağındaki film, Prens Adam’ın bir savaşçıya dönüşüm hikayesini konu alıyor. Prens Adam, büyülü topraklara sahip olan Eternia için son bir umut olarak görülür. Çünkü Eternia, He-Man’in baş düşmanı Skeletor tarafından harabeye dönüştürülmüştür.

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