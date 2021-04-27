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Mission Impossible 7 çekimlerinden yeni görsel geldi!

Seray Üstün Seray Üstün
27.04.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema sektöründe bir efsane haline gelen Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serinin devam filmi, Mission Impossible 7’in çekimleri devam ediyor. Büyük bir heyecanla beklenen filmin setinden bir görsel paylaşıldı.

Mission Impossible 7 çekimlerinden yeni görsel geldi!

Mission Impossible serisinin yedinci ve sekizinci filmlerinin çekimleri kadlığı yerden devam ediyor. Serinin son filmi Mission Impossible Fallout’un eleştirmenlerden ve izleyiciden tam not almasından sonra gözler yeni yapımlara çevrildi. Mission Impossible Fallout filminin elde ettiği başarıdan sonra Tom Cruise ve Christopher McQuarrie, bunun ardından iki film için birden anlaşma imzaladı.

Koronavirüs pandemi nedeniyle zorlu şartlarda çekimleri sürdürülen Mission Impossible 7'den yeni bir görsel paylaşıldı. Görselde bu kez yıldız oyuncu Tom Cruise'un trene tırmandığı ve düşmek üzere olduğu görülüyor. Paylaşımı yapan isim yönetmen Christopher McQuarrie oldu. McQuarrie, paylaşımında Kuzey Yorkshire'da iş birliği yapılan kurumlara teşekkürlerini iletti.

M:I7'ın oyuncu kadrosunda Tom Cruise'un yanı sıra Simon Pegg, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson, Indira Varma, Rob Delaney, Cary Elwes, Mark Gatiss, Charles Parnell ve Angela Bassett yer alacak.

Mission Impossible 7'nin vizyon tarihi olarak takvimlerde 27 Mayıs 2022'ye işaretlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Tom Cruise
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