Nobel ödülü kazandı ancak ortadan kayboldu! Ne sinyal var ne ses: Kimse ulaşamıyor

2025 Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan Fred Ramsdell’e hâlâ ulaşılamadı. Dijital detoksta olduğu düşünülen bilim insanının telefonundan da sinyal alınamıyor. Idaho dağlarında doğa yürüyüşünde olduğu söylenen bilim insanı Nobel kazandığından bile habersiz.

Çiğdem Sevinç

2025 Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan Fred Ramsdell'e henüz ulaşılamadı. Ramsdell’in cep telefonunun çekmediği Idaho’nun dağlık bir bölgesinde doğa yürüyüşünde olduğu belirtildi.

Ramsdell, Seattle’dan Mary Brunkow ve Osaka Üniversitesi’nden Shimon Sakaguchi ile birlikte, bağışıklık sisteminin kendi vücuduna zarar vermesini engelleyen “düzenleyici T hücreleri” üzerine yaptığı çığır açıcı çalışmayla ödüle layık görüldü. Bu keşif, otoimmün hastalıkların tedavisinde devrim niteliğinde kabul ediliyor.

Üçlünün çalışmaları, “periferik immün tolerans” olarak bilinen sürecin anlaşılmasını sağlayarak otoimmün hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

"ULAŞAMIYORUZ"

Ancak Ramsdell’in dijital detoks halinde olması, Nobel Komitesi’nin kendisine ödül haberini iletmesini engelledi.

Komite Sekreteri Thomas Perlmann, “Kendisine ulaşamıyoruz, muhtemelen doğada, keyfini sürüyor” dedi.

Ramsdell’in yakın arkadaşı ve meslektaşı Jeffrey Bluestone da, “Ben de aradım ama sinyal yok. Idaho’nun dağlarında sırt çantalı geziye çıkmış olabilir” ifadelerini kullandı.

UYANDIRILMIŞTI

Nobel Komitesi, daha önce de benzer durumlarla karşılaşmıştı. 2020’de Ekonomi Ödülü’nü kazanan Paul Milgrom’a ulaşamayınca, diğer ödül sahibi Bob Wilson’ın kapısını çalıp onu uyandırması gerekmişti.

