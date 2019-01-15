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Nöbet dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Necati Şaşmaz imzalı Nöbet'in konusu ve oyuncuları

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SİNEMA TV  | 15.01.2019 20:52 | Son Güncelleme

Necati Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği, Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Nöbet'in ilk fragmanı yayınlandı. İşte Nöbet dizisi oyuncuları ve konusu.

Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık gibi önemli isimler paylaşıyor.

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“NÖBETE DEVAM EDECEĞİZ!”

Dev prodüksiyonu ve güçlü senaryosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Nöbet’in yayınlanan ilk tanıtımı büyük beğeni topladı. Jandarma Binbaşı Barış Kalender’in (Yurdaer Okur) içtima sırasında askerlere, “Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazır nöbete devam edeceğiz!” sözleri dikkat çekiyor. İzleyenleri hem duygulandıran hem de gururlandıran tanıtım dizinin heyecan ve aksiyon dolu hikayesinden ipuçları veriyor.

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Nöbet etkileyici hikayesiyle yakında Show TV’de başlıyor!

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