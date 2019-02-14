Nokia 9 PureView özellikleri nasıl olacak?

Akıllı telefon pazarında son yıllarda kamera savaşları boy göstermiş durumda. İki kamera ile başlayan savaşta, Huawei 3 daha sonrasında ise Samsung 4 kameralı model ile karşımıza çıkmıştı. HMD Global ile Android’e geçen Nokia da bu savaşa ortak olmaya hazırlanıyor.

Nokia 9 olarak isimlendirilen telefonda tam 5 adet arka kamera yer alması bekleniyor. Telefonun tam orta bölümüne yerleştirilecek olan bu kameralara bir adet flaş ve bir adet derinlik algılama sensörü eşlik edecek. Merakla beklenen bu telefonun bugün ise teknik özellikleri kesinleşti.

Gelen bilgilere göre; Nokia 9 modeli gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setinden alacak. Daha önce Nokia 9’un Snapdragon 845 gibi eski bir işlemciye sahip olacağı söyleniyordu. Telefonun RAM bölümünde ise Nokia mütevazi davranacak ve 4 GB RAM‘e yer verecek.

6.0 inç büyüklüğünde ekran ile gelecek olan Nokia 9, kutusundan Android 9.0 Pie sürümü ile çıkacak. Telefonun en merak edilen noktası olan kameralarının kaç Megapiksel olduğu bilgisi ise henüz belli değil.

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